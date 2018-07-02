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تعيين  "رمضان" مديراً لجامعة اليمامة

بترشيح مجلس الأمناء وموافقة وزارة التعليم

بترشيح من مجلس أمناء جامعة اليمامة وموافقة وزارة التعليم صدر قرار رئيس مجلس الأمناء بتعيين الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان مديراً لجامعة اليمامة.

وتلقى الدكتور حسام بن محمد رمضان التهاني من رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ خالد بن محمد الخضير وأعضاء المجلس، كما تلقى تهنئة منسوبي الجامعة على الثقة من لدن مجلس أمناء جامعة اليمامة للسير بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتمنوا له التوفيق والسداد.

وقد شغل الأستاذ الدكتور حسام رمضان منصب وكيل جامعة اليمامة لمدة ثلاث سنوات منذ العام 2015م، كما عمل عميداً لكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 2009-2013م، وشغل وظيفة أستاذ بقسم نظم المعلومات بالكلية، ومشرف على الإدارة العامة للتخطيط بوكالة التخطيط والمعلومات بوزارة التعليم من 2013-2015م، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب من جامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية في 1995م، وله العديد من الأبحاث العلمية المحكّمة والمنشورة في مختلف المجلات البحثية في تخصصات النمذجة والمحاكاة الحاسوبية وتطبيقاتها، والمحاكاة الحاسوبية المتوازية والموزعة، ونظم دعم اتخاذ القرار. كما عمل مستشاراً غير متفرغ في مجال تقنية المعلومات لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

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تعيين  "رمضان" مديراً لجامعة اليمامة
سبق

بترشيح من مجلس أمناء جامعة اليمامة وموافقة وزارة التعليم صدر قرار رئيس مجلس الأمناء بتعيين الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان مديراً لجامعة اليمامة.

وتلقى الدكتور حسام بن محمد رمضان التهاني من رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ خالد بن محمد الخضير وأعضاء المجلس، كما تلقى تهنئة منسوبي الجامعة على الثقة من لدن مجلس أمناء جامعة اليمامة للسير بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتمنوا له التوفيق والسداد.

وقد شغل الأستاذ الدكتور حسام رمضان منصب وكيل جامعة اليمامة لمدة ثلاث سنوات منذ العام 2015م، كما عمل عميداً لكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 2009-2013م، وشغل وظيفة أستاذ بقسم نظم المعلومات بالكلية، ومشرف على الإدارة العامة للتخطيط بوكالة التخطيط والمعلومات بوزارة التعليم من 2013-2015م، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب من جامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية في 1995م، وله العديد من الأبحاث العلمية المحكّمة والمنشورة في مختلف المجلات البحثية في تخصصات النمذجة والمحاكاة الحاسوبية وتطبيقاتها، والمحاكاة الحاسوبية المتوازية والموزعة، ونظم دعم اتخاذ القرار. كما عمل مستشاراً غير متفرغ في مجال تقنية المعلومات لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
11:50 AM

تعيين  "رمضان" مديراً لجامعة اليمامة

بترشيح مجلس الأمناء وموافقة وزارة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بترشيح من مجلس أمناء جامعة اليمامة وموافقة وزارة التعليم صدر قرار رئيس مجلس الأمناء بتعيين الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان مديراً لجامعة اليمامة.

وتلقى الدكتور حسام بن محمد رمضان التهاني من رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ خالد بن محمد الخضير وأعضاء المجلس، كما تلقى تهنئة منسوبي الجامعة على الثقة من لدن مجلس أمناء جامعة اليمامة للسير بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتمنوا له التوفيق والسداد.

وقد شغل الأستاذ الدكتور حسام رمضان منصب وكيل جامعة اليمامة لمدة ثلاث سنوات منذ العام 2015م، كما عمل عميداً لكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 2009-2013م، وشغل وظيفة أستاذ بقسم نظم المعلومات بالكلية، ومشرف على الإدارة العامة للتخطيط بوكالة التخطيط والمعلومات بوزارة التعليم من 2013-2015م، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب من جامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية في 1995م، وله العديد من الأبحاث العلمية المحكّمة والمنشورة في مختلف المجلات البحثية في تخصصات النمذجة والمحاكاة الحاسوبية وتطبيقاتها، والمحاكاة الحاسوبية المتوازية والموزعة، ونظم دعم اتخاذ القرار. كما عمل مستشاراً غير متفرغ في مجال تقنية المعلومات لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

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