ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.
ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-31
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
04:46 PM
ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.