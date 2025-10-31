النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة
سبق

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
04:46 PM

ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
47

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,900
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,882
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,050
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,133

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة