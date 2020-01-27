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هيئة الأمر بالرياض يوفر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات

استفاد منها أكثر من 30 ألف مصلٍ خلال الشهر الماضي

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات الشتوية التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

وقد استفاد من هذه المصليات قرابة 32435 مصليًا في 7 مواقع في منطقة الرياض خلال شهر جمادى الأولى. إضافة إلى إقامة المصلى المتنقل في مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فقد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصليات متنقلة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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هيئة الأمر بالرياض يوفر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات
سبق

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات الشتوية التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

وقد استفاد من هذه المصليات قرابة 32435 مصليًا في 7 مواقع في منطقة الرياض خلال شهر جمادى الأولى. إضافة إلى إقامة المصلى المتنقل في مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فقد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
05:07 PM

هيئة الأمر بالرياض يوفر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات

استفاد منها أكثر من 30 ألف مصلٍ خلال الشهر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات الشتوية التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

وقد استفاد من هذه المصليات قرابة 32435 مصليًا في 7 مواقع في منطقة الرياض خلال شهر جمادى الأولى. إضافة إلى إقامة المصلى المتنقل في مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فقد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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