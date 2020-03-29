الكويت تعلن 20 إصابة جديدة بـ "كورونا"
مجموع الحالات المسجلة حتى الآن 255 حالة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة في الكويت حتى الآن 255 حالة.
وأكّدت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية، أن الحالات المصابة تتمركز في عدد من المناطق؛ كالمهبولة والشويخ الصناعية، وإصابات في بعض المناطق التجارية في محافظة العاصمة.
وقالت "الصحة"، إنه قبل أيام بدأنا المرحلة الثالثة من "كورونا" وهي إصابات التقّصي الوبائي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت تعلن 20 إصابة جديدة بـ "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-29
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة في الكويت حتى الآن 255 حالة.
وأكّدت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية، أن الحالات المصابة تتمركز في عدد من المناطق؛ كالمهبولة والشويخ الصناعية، وإصابات في بعض المناطق التجارية في محافظة العاصمة.
وقالت "الصحة"، إنه قبل أيام بدأنا المرحلة الثالثة من "كورونا" وهي إصابات التقّصي الوبائي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:32 PM
الكويت تعلن 20 إصابة جديدة بـ "كورونا"
مجموع الحالات المسجلة حتى الآن 255 حالة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة في الكويت حتى الآن 255 حالة.
وأكّدت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية، أن الحالات المصابة تتمركز في عدد من المناطق؛ كالمهبولة والشويخ الصناعية، وإصابات في بعض المناطق التجارية في محافظة العاصمة.
وقالت "الصحة"، إنه قبل أيام بدأنا المرحلة الثالثة من "كورونا" وهي إصابات التقّصي الوبائي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.