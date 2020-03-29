النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

الكويت تعلن 20 إصابة جديدة بـ "كورونا"

مجموع الحالات المسجلة حتى الآن 255 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة في الكويت حتى الآن 255 حالة.

وأكّدت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية، أن الحالات المصابة تتمركز في عدد من المناطق؛ كالمهبولة والشويخ الصناعية، وإصابات في بعض المناطق التجارية في محافظة العاصمة.

وقالت "الصحة"، إنه قبل أيام بدأنا المرحلة الثالثة من "كورونا" وهي إصابات التقّصي الوبائي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تعلن 20 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة في الكويت حتى الآن 255 حالة.

وأكّدت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية، أن الحالات المصابة تتمركز في عدد من المناطق؛ كالمهبولة والشويخ الصناعية، وإصابات في بعض المناطق التجارية في محافظة العاصمة.

وقالت "الصحة"، إنه قبل أيام بدأنا المرحلة الثالثة من "كورونا" وهي إصابات التقّصي الوبائي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:32 PM

الكويت تعلن 20 إصابة جديدة بـ "كورونا"

مجموع الحالات المسجلة حتى الآن 255 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,209

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة في الكويت حتى الآن 255 حالة.

وأكّدت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية، أن الحالات المصابة تتمركز في عدد من المناطق؛ كالمهبولة والشويخ الصناعية، وإصابات في بعض المناطق التجارية في محافظة العاصمة.

وقالت "الصحة"، إنه قبل أيام بدأنا المرحلة الثالثة من "كورونا" وهي إصابات التقّصي الوبائي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة