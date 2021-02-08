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"الهلال": عملية ناجحة في مفصل قدم سلمان الفرج

قال نادي الهلال، اليوم الاثنين: إن قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، أجرى عملية في مفصل القدم تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن عودته إلى الرياض ستكون الخميس المقبل.

وتأكد غياب "الفرج" عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إصابته في مفصل القدم، وإجرائه عملية جراحية في ذات الموضع، وحاجته مبدئياً إلى فترة علاج وتأهيل تتجاوز شهرين قبل العودة إلى اللعب.

وسيغيب "الفرج" عن المشاركة مع فريقه في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان "الفرج" قد تعرض للإصابة إثر تداخل مع لاعب النصر البرازيلي "بيتروس" في مباراة كأس السوبر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال": عملية ناجحة في مفصل قدم سلمان الفرج
سبق

قال نادي الهلال، اليوم الاثنين: إن قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، أجرى عملية في مفصل القدم تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن عودته إلى الرياض ستكون الخميس المقبل.

وتأكد غياب "الفرج" عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إصابته في مفصل القدم، وإجرائه عملية جراحية في ذات الموضع، وحاجته مبدئياً إلى فترة علاج وتأهيل تتجاوز شهرين قبل العودة إلى اللعب.

وسيغيب "الفرج" عن المشاركة مع فريقه في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان "الفرج" قد تعرض للإصابة إثر تداخل مع لاعب النصر البرازيلي "بيتروس" في مباراة كأس السوبر.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
06:48 PM

"الهلال": عملية ناجحة في مفصل قدم سلمان الفرج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نادي الهلال، اليوم الاثنين: إن قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، أجرى عملية في مفصل القدم تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن عودته إلى الرياض ستكون الخميس المقبل.

وتأكد غياب "الفرج" عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إصابته في مفصل القدم، وإجرائه عملية جراحية في ذات الموضع، وحاجته مبدئياً إلى فترة علاج وتأهيل تتجاوز شهرين قبل العودة إلى اللعب.

وسيغيب "الفرج" عن المشاركة مع فريقه في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان "الفرج" قد تعرض للإصابة إثر تداخل مع لاعب النصر البرازيلي "بيتروس" في مباراة كأس السوبر.

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