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"إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية لأرض المونسية.. فرصة استثمارية مميزة

بمساحة تتجاوز 30 ألف م وتضم 18 قطعة تجارية وسكنية بموقع حيوي

أطلقت شركة إتقان العقارية حملتها التسويقية لبيع أرض المونسية التي تُعد الفرصة الاستثمارية المميزة في شمال شرق العاصمة الرياض للمستثمرين، والمطورين.

وتقدّر المساحة الإجمالية للأرض بـ30,839,28 مترًا مربعًا، وتقع على طريق الثمامة مقابل قاعة الفريدة، وتضم 18 قطعة أرض تجارية وسكنية بمساحات متنوعة، وبصك إلكتروني خالٍ من الشوائب والعوائق.

وتتميّز أرض المونسية بموقعها الاستراتيجي على طريق الثمامة امتداد التخصصي وطريق الشيخ حسن بن حسين وبالقرب من عددٍ من الطرق الرئيسية كطريق المطار والدائري الشمالي والشرقي.

وتكتسب أرض المونسية ميزاتٍ تجعلها محطَّ أنظار المستثمرين؛ نظرًا لقربها من المنشآت المهمة والحيوية التي من شأنها أن تمنح الأرض مكانةً استثماريةً فريدة مثل مطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومحطة سكة قطار الرياض والقصيم، إضافةً إلى واجهة الرياض؛ حيث تُمثل هذه الأرض فرصةً استثمارية سانحة في هذه المنطقة المتزايدة الأهمية.

جدير بالذكر أن أرض المونسية تجاور "مشروع روشن الرياض" المشروع الضخم الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة. وتمتاز أرض المونسية كذلك بأنها محاطة بالعديد من الطرق الرئيسية، إضافةً إلى توفر شبكة المواصلات، والمتنزهات، والحدائق، وممرات المشاة ليتماشى مع الاحتياجات والتطلعات المستقبلية للمجتمع السعودي وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين بالشراء، إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و(0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية لأرض المونسية.. فرصة استثمارية مميزة
سبق

أطلقت شركة إتقان العقارية حملتها التسويقية لبيع أرض المونسية التي تُعد الفرصة الاستثمارية المميزة في شمال شرق العاصمة الرياض للمستثمرين، والمطورين.

وتقدّر المساحة الإجمالية للأرض بـ30,839,28 مترًا مربعًا، وتقع على طريق الثمامة مقابل قاعة الفريدة، وتضم 18 قطعة أرض تجارية وسكنية بمساحات متنوعة، وبصك إلكتروني خالٍ من الشوائب والعوائق.

وتتميّز أرض المونسية بموقعها الاستراتيجي على طريق الثمامة امتداد التخصصي وطريق الشيخ حسن بن حسين وبالقرب من عددٍ من الطرق الرئيسية كطريق المطار والدائري الشمالي والشرقي.

وتكتسب أرض المونسية ميزاتٍ تجعلها محطَّ أنظار المستثمرين؛ نظرًا لقربها من المنشآت المهمة والحيوية التي من شأنها أن تمنح الأرض مكانةً استثماريةً فريدة مثل مطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومحطة سكة قطار الرياض والقصيم، إضافةً إلى واجهة الرياض؛ حيث تُمثل هذه الأرض فرصةً استثمارية سانحة في هذه المنطقة المتزايدة الأهمية.

جدير بالذكر أن أرض المونسية تجاور "مشروع روشن الرياض" المشروع الضخم الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة. وتمتاز أرض المونسية كذلك بأنها محاطة بالعديد من الطرق الرئيسية، إضافةً إلى توفر شبكة المواصلات، والمتنزهات، والحدائق، وممرات المشاة ليتماشى مع الاحتياجات والتطلعات المستقبلية للمجتمع السعودي وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين بالشراء، إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و(0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
03:23 PM

"إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية لأرض المونسية.. فرصة استثمارية مميزة

بمساحة تتجاوز 30 ألف م وتضم 18 قطعة تجارية وسكنية بموقع حيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة إتقان العقارية حملتها التسويقية لبيع أرض المونسية التي تُعد الفرصة الاستثمارية المميزة في شمال شرق العاصمة الرياض للمستثمرين، والمطورين.

وتقدّر المساحة الإجمالية للأرض بـ30,839,28 مترًا مربعًا، وتقع على طريق الثمامة مقابل قاعة الفريدة، وتضم 18 قطعة أرض تجارية وسكنية بمساحات متنوعة، وبصك إلكتروني خالٍ من الشوائب والعوائق.

وتتميّز أرض المونسية بموقعها الاستراتيجي على طريق الثمامة امتداد التخصصي وطريق الشيخ حسن بن حسين وبالقرب من عددٍ من الطرق الرئيسية كطريق المطار والدائري الشمالي والشرقي.

وتكتسب أرض المونسية ميزاتٍ تجعلها محطَّ أنظار المستثمرين؛ نظرًا لقربها من المنشآت المهمة والحيوية التي من شأنها أن تمنح الأرض مكانةً استثماريةً فريدة مثل مطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومحطة سكة قطار الرياض والقصيم، إضافةً إلى واجهة الرياض؛ حيث تُمثل هذه الأرض فرصةً استثمارية سانحة في هذه المنطقة المتزايدة الأهمية.

جدير بالذكر أن أرض المونسية تجاور "مشروع روشن الرياض" المشروع الضخم الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة. وتمتاز أرض المونسية كذلك بأنها محاطة بالعديد من الطرق الرئيسية، إضافةً إلى توفر شبكة المواصلات، والمتنزهات، والحدائق، وممرات المشاة ليتماشى مع الاحتياجات والتطلعات المستقبلية للمجتمع السعودي وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين بالشراء، إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و(0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

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