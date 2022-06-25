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بالفيديو.. الذئاب تفتك بأغنام "الحريق".. الهجوم يومي والقتل بالعشرات

كلفت العديد من المربين خسائر مادية كبيرة

تسبب هجوم الذئاب المفترسة على حظائر الماشية بمحافظة الحريق في قتل وافتراس وإصابة العديد من الأغنام.

وقال أحد ملاك الماشية لـ"سبق": أصبحت الذئاب المفترسة تهاجم حظائر الأغنام في الحريق بشكل يومي منذ شهر شعبان الماضي وكلفت العديد من المربين خسائر بعد قتلها وافتراسها العديد من الأغنام، مشيراً إلى أن هجوم الذئاب كلفه خسائر بعد قتلها عددًا من ماشيته.

وكانت الذئاب قد هاجمت أمس حظائر أحد مربي الماشية بمحافظة الحريق وفتكت بـ 13 رأسًا من الأغنام، حيث افترست 3 من الأغنام وأصابت مثلها وقتلت 7 رؤوس، ولم تعد تلك الحادثة الأولى بل سبقها هجوم متكرر من الذئاب المفترسة على حظائر الماشية بالحريق والمراكز المجاورة تسببت فيه الذئاب بقتل وإصابة الماشية بالمنطقة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الذئاب تفتك بأغنام "الحريق".. الهجوم يومي والقتل بالعشرات
سبق

تسبب هجوم الذئاب المفترسة على حظائر الماشية بمحافظة الحريق في قتل وافتراس وإصابة العديد من الأغنام.

وقال أحد ملاك الماشية لـ"سبق": أصبحت الذئاب المفترسة تهاجم حظائر الأغنام في الحريق بشكل يومي منذ شهر شعبان الماضي وكلفت العديد من المربين خسائر بعد قتلها وافتراسها العديد من الأغنام، مشيراً إلى أن هجوم الذئاب كلفه خسائر بعد قتلها عددًا من ماشيته.

وكانت الذئاب قد هاجمت أمس حظائر أحد مربي الماشية بمحافظة الحريق وفتكت بـ 13 رأسًا من الأغنام، حيث افترست 3 من الأغنام وأصابت مثلها وقتلت 7 رؤوس، ولم تعد تلك الحادثة الأولى بل سبقها هجوم متكرر من الذئاب المفترسة على حظائر الماشية بالحريق والمراكز المجاورة تسببت فيه الذئاب بقتل وإصابة الماشية بالمنطقة .

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
04:34 PM

بالفيديو.. الذئاب تفتك بأغنام "الحريق".. الهجوم يومي والقتل بالعشرات

كلفت العديد من المربين خسائر مادية كبيرة

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
10
11,815

تسبب هجوم الذئاب المفترسة على حظائر الماشية بمحافظة الحريق في قتل وافتراس وإصابة العديد من الأغنام.

وقال أحد ملاك الماشية لـ"سبق": أصبحت الذئاب المفترسة تهاجم حظائر الأغنام في الحريق بشكل يومي منذ شهر شعبان الماضي وكلفت العديد من المربين خسائر بعد قتلها وافتراسها العديد من الأغنام، مشيراً إلى أن هجوم الذئاب كلفه خسائر بعد قتلها عددًا من ماشيته.

وكانت الذئاب قد هاجمت أمس حظائر أحد مربي الماشية بمحافظة الحريق وفتكت بـ 13 رأسًا من الأغنام، حيث افترست 3 من الأغنام وأصابت مثلها وقتلت 7 رؤوس، ولم تعد تلك الحادثة الأولى بل سبقها هجوم متكرر من الذئاب المفترسة على حظائر الماشية بالحريق والمراكز المجاورة تسببت فيه الذئاب بقتل وإصابة الماشية بالمنطقة .

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