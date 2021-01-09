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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق بينها مكة والمدينة

تكوُّن ضباب خلال الليل والصباح الباكر على شرق ووسط وشمال المملكة والمرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، وعسير؛ تمتد إلى مناطق: حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق ووسط وشمال المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق بينها مكة والمدينة
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، وعسير؛ تمتد إلى مناطق: حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق ووسط وشمال المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
10:09 AM

"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق بينها مكة والمدينة

تكوُّن ضباب خلال الليل والصباح الباكر على شرق ووسط وشمال المملكة والمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، وعسير؛ تمتد إلى مناطق: حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق ووسط وشمال المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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