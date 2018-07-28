النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغنوشي" يغادر محيط البرلمان التونسي

اعتصم ساعات أمامه

غادر رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي محيط البرلمان التونسي، اليوم (الاثنين)، بعد منعه من الدخول، ومكوثه في سيارته لعدة ساعات.

ونفّذ "الغنوشي" في وقت سابق اليوم، اعتصاماً أمام البرلمان الذي ينتشر فيه الجيش.

وتراشق أنصار حركة النهضة ومؤيدين للرئيس التونسي قيس سعيد الحجارة أمام البرلمان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الغنوشي" يغادر محيط البرلمان التونسي
سبق

غادر رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي محيط البرلمان التونسي، اليوم (الاثنين)، بعد منعه من الدخول، ومكوثه في سيارته لعدة ساعات.

ونفّذ "الغنوشي" في وقت سابق اليوم، اعتصاماً أمام البرلمان الذي ينتشر فيه الجيش.

وتراشق أنصار حركة النهضة ومؤيدين للرئيس التونسي قيس سعيد الحجارة أمام البرلمان.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
04:18 PM

"الغنوشي" يغادر محيط البرلمان التونسي

اعتصم ساعات أمامه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,328

غادر رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي محيط البرلمان التونسي، اليوم (الاثنين)، بعد منعه من الدخول، ومكوثه في سيارته لعدة ساعات.

ونفّذ "الغنوشي" في وقت سابق اليوم، اعتصاماً أمام البرلمان الذي ينتشر فيه الجيش.

وتراشق أنصار حركة النهضة ومؤيدين للرئيس التونسي قيس سعيد الحجارة أمام البرلمان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة