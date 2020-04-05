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بلاغ مواطن ينتهي بضبط وافد حول سكنه لصالون حلاقة في عسير

اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وسلم للجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أحد صوالين الحلاقة يديره عامل أجنبي في منزل سكني.
وجاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود صالون حلاقة في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليًا ومنع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظًا على سلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا .
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وتسليمه للجهات ذات العلاقة لإكمال ما يلزم حياله .

أمانة منطقة عسير صالون حلاقة منزل سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلاغ مواطن ينتهي بضبط وافد حول سكنه لصالون حلاقة في عسير
سبق

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أحد صوالين الحلاقة يديره عامل أجنبي في منزل سكني.
وجاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود صالون حلاقة في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليًا ومنع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظًا على سلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا .
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وتسليمه للجهات ذات العلاقة لإكمال ما يلزم حياله .

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:09 PM

بلاغ مواطن ينتهي بضبط وافد حول سكنه لصالون حلاقة في عسير

اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وسلم للجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم

A A A
محمد طيران - عسير
5
7,454

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أحد صوالين الحلاقة يديره عامل أجنبي في منزل سكني.
وجاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود صالون حلاقة في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليًا ومنع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظًا على سلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا .
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وتسليمه للجهات ذات العلاقة لإكمال ما يلزم حياله .

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