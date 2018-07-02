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شاهد.. رسالة أسير حوثي للمغرر بهم: ارجعوا لجادة الصواب.. ولا تتعاونوا مع المليشيات

أشار إلى حسن تعامل الجيش الوطني معه

نشر محمد العرب، المراسل الحربي لقناة سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو لأسير حوثي، ينصح فيه المغرر بهم بالرجوع لجادة الصواب، وعدم التعاون مع المليشيات الحوثية، مشيراً إلى حسن تعامل الجيش الوطني معه منذ أسره.

وظهر الأسير الحوثي الذي يُدعى وضاح دهمان في مقطع فيديو بعد أسره يُعرف بنفسه وبعمله مديراً لمكتب المسؤول الثقافي بمديرية كحلان عفار في محافظة حجة، مبيناً أنه تم أسره أثناء زيارته لمقاتلي المليشيات الحوثية، وأشار الرجل الذي تم أسره في يوم 30 يونيو أنه يتم معاملته معاملة طيبة من قِبل الجيش الوطني، مختتماً المقطع بتوجيه رسالة إلى المغرر بهم بالرجوع لجادة الصواب، وعدم التعاون مع المليشيات الحوثية.

وأثنت تعليقات المغردين على حسن تعامل الجيش الوطني وقوات التحالف مع الأسرى، واهتمامهم بتصوير مقطع فيديو للأسير لطمأنة أهله وأقاربه.


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شاهد.. رسالة أسير حوثي للمغرر بهم: ارجعوا لجادة الصواب.. ولا تتعاونوا مع المليشيات
سبق

نشر محمد العرب، المراسل الحربي لقناة سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو لأسير حوثي، ينصح فيه المغرر بهم بالرجوع لجادة الصواب، وعدم التعاون مع المليشيات الحوثية، مشيراً إلى حسن تعامل الجيش الوطني معه منذ أسره.

وظهر الأسير الحوثي الذي يُدعى وضاح دهمان في مقطع فيديو بعد أسره يُعرف بنفسه وبعمله مديراً لمكتب المسؤول الثقافي بمديرية كحلان عفار في محافظة حجة، مبيناً أنه تم أسره أثناء زيارته لمقاتلي المليشيات الحوثية، وأشار الرجل الذي تم أسره في يوم 30 يونيو أنه يتم معاملته معاملة طيبة من قِبل الجيش الوطني، مختتماً المقطع بتوجيه رسالة إلى المغرر بهم بالرجوع لجادة الصواب، وعدم التعاون مع المليشيات الحوثية.

وأثنت تعليقات المغردين على حسن تعامل الجيش الوطني وقوات التحالف مع الأسرى، واهتمامهم بتصوير مقطع فيديو للأسير لطمأنة أهله وأقاربه.


02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
02:10 AM

شاهد.. رسالة أسير حوثي للمغرر بهم: ارجعوا لجادة الصواب.. ولا تتعاونوا مع المليشيات

أشار إلى حسن تعامل الجيش الوطني معه

A A A
ياسر نجدي - الرياض
11
19,654

نشر محمد العرب، المراسل الحربي لقناة سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو لأسير حوثي، ينصح فيه المغرر بهم بالرجوع لجادة الصواب، وعدم التعاون مع المليشيات الحوثية، مشيراً إلى حسن تعامل الجيش الوطني معه منذ أسره.

وظهر الأسير الحوثي الذي يُدعى وضاح دهمان في مقطع فيديو بعد أسره يُعرف بنفسه وبعمله مديراً لمكتب المسؤول الثقافي بمديرية كحلان عفار في محافظة حجة، مبيناً أنه تم أسره أثناء زيارته لمقاتلي المليشيات الحوثية، وأشار الرجل الذي تم أسره في يوم 30 يونيو أنه يتم معاملته معاملة طيبة من قِبل الجيش الوطني، مختتماً المقطع بتوجيه رسالة إلى المغرر بهم بالرجوع لجادة الصواب، وعدم التعاون مع المليشيات الحوثية.

وأثنت تعليقات المغردين على حسن تعامل الجيش الوطني وقوات التحالف مع الأسرى، واهتمامهم بتصوير مقطع فيديو للأسير لطمأنة أهله وأقاربه.


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