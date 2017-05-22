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البرازيلي سيرجيو ريكاردو يعتنق الإسلام صباح اليوم

خاض أربع تجارب احترافية في السعودية

أعلن اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو، الإسلام، صباح اليوم؛ حسب ما أعلنه اللاعب الدولي السابق محمد السويد نجم نادي الاتحاد في مقطع تداوله مغردون على نطاق واسع.

وكان سيرجيو، قد لعب في الملاعب السعودية حيث مثّل نادي الأهلي عام 1998، وحقق كأس ولي العهد ومن ثم نادي الهلال، وحقق كأس الكؤوس الآسيوية، وسجل ثلاثة أهداف في المواجهة النهائية التي حقّق فيها الهلالُ اللقبَ عام 2000، وحضر في صفوف الاتحاد ليقدم عصارة خبرته في صفوفه، ويحقق كأس دوري خادم الحرمين الشريفين عام 2003، وحَظِيَ بشعبية جارفة مع هذه الأندية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة.

وفي نهاية مشواره الكروي عاد ليخوض تجربة احترافية في صفوف الوحدة عام 2010؛ ولكنها ليست كسابقتها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البرازيلي سيرجيو ريكاردو يعتنق الإسلام صباح اليوم
سبق

أعلن اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو، الإسلام، صباح اليوم؛ حسب ما أعلنه اللاعب الدولي السابق محمد السويد نجم نادي الاتحاد في مقطع تداوله مغردون على نطاق واسع.

وكان سيرجيو، قد لعب في الملاعب السعودية حيث مثّل نادي الأهلي عام 1998، وحقق كأس ولي العهد ومن ثم نادي الهلال، وحقق كأس الكؤوس الآسيوية، وسجل ثلاثة أهداف في المواجهة النهائية التي حقّق فيها الهلالُ اللقبَ عام 2000، وحضر في صفوف الاتحاد ليقدم عصارة خبرته في صفوفه، ويحقق كأس دوري خادم الحرمين الشريفين عام 2003، وحَظِيَ بشعبية جارفة مع هذه الأندية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة.

وفي نهاية مشواره الكروي عاد ليخوض تجربة احترافية في صفوف الوحدة عام 2010؛ ولكنها ليست كسابقتها.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
04:42 PM

البرازيلي سيرجيو ريكاردو يعتنق الإسلام صباح اليوم

خاض أربع تجارب احترافية في السعودية

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
13
18,922

أعلن اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو، الإسلام، صباح اليوم؛ حسب ما أعلنه اللاعب الدولي السابق محمد السويد نجم نادي الاتحاد في مقطع تداوله مغردون على نطاق واسع.

وكان سيرجيو، قد لعب في الملاعب السعودية حيث مثّل نادي الأهلي عام 1998، وحقق كأس ولي العهد ومن ثم نادي الهلال، وحقق كأس الكؤوس الآسيوية، وسجل ثلاثة أهداف في المواجهة النهائية التي حقّق فيها الهلالُ اللقبَ عام 2000، وحضر في صفوف الاتحاد ليقدم عصارة خبرته في صفوفه، ويحقق كأس دوري خادم الحرمين الشريفين عام 2003، وحَظِيَ بشعبية جارفة مع هذه الأندية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة.

وفي نهاية مشواره الكروي عاد ليخوض تجربة احترافية في صفوف الوحدة عام 2010؛ ولكنها ليست كسابقتها.

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