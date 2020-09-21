النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يونا" ينظم ورشة عمل افتراضية عن مستقبل الإعلام الرقمي بدول التعاون الإسلامي

أكتوبر المقبل.. باللغة العربية ومترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية عبر "زووم"

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في السابع من أكتوبر المقبل، ورشة عمل افتراضية عبر برنامج ZOOM بعنوان: "مستقبل الإعلام الرقمي بعد جائحة كورونا" لمنسوبي وكالات الأنباء الأعضاء ومنسوبي الهيئات الإذاعية والتليفزيونية والإعلاميين بالصحف والمنصات الإلكترونية في العالم الإسلامي، بالشراكة مع كل من إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو".

ويقدم الورشة خبير الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار، باللغة العربية مصحوبة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد يونا الذي عُقد في 16 مايو الماضي برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت عنوان: "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".

منظمة التعاون الإسلامي يونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"يونا" ينظم ورشة عمل افتراضية عن مستقبل الإعلام الرقمي بدول التعاون الإسلامي
سبق

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في السابع من أكتوبر المقبل، ورشة عمل افتراضية عبر برنامج ZOOM بعنوان: "مستقبل الإعلام الرقمي بعد جائحة كورونا" لمنسوبي وكالات الأنباء الأعضاء ومنسوبي الهيئات الإذاعية والتليفزيونية والإعلاميين بالصحف والمنصات الإلكترونية في العالم الإسلامي، بالشراكة مع كل من إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو".

ويقدم الورشة خبير الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار، باللغة العربية مصحوبة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد يونا الذي عُقد في 16 مايو الماضي برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت عنوان: "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
01:49 PM

"يونا" ينظم ورشة عمل افتراضية عن مستقبل الإعلام الرقمي بدول التعاون الإسلامي

أكتوبر المقبل.. باللغة العربية ومترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية عبر "زووم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
115

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في السابع من أكتوبر المقبل، ورشة عمل افتراضية عبر برنامج ZOOM بعنوان: "مستقبل الإعلام الرقمي بعد جائحة كورونا" لمنسوبي وكالات الأنباء الأعضاء ومنسوبي الهيئات الإذاعية والتليفزيونية والإعلاميين بالصحف والمنصات الإلكترونية في العالم الإسلامي، بالشراكة مع كل من إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو".

ويقدم الورشة خبير الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار، باللغة العربية مصحوبة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد يونا الذي عُقد في 16 مايو الماضي برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت عنوان: "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,214
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,050
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,942
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,745

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة