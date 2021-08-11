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"العوفي" نائباً لمجمع إرادة

أصدر المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي قراراً يقضي بتكليف الدكتور خالد العوفي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، لمنصب نائب المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة، والذي كان يشغل منصب المدير الطبي بالمجمع.

ويعتبر "العوفي" من الكوادر والكفاءات الوطنية المميزة التي تدرج خلالها في العديد من المناصب الفنية والإدارية طوال مسيرته وخبرته العملية والعلمية.

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"العوفي" نائباً لمجمع إرادة
سبق

أصدر المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي قراراً يقضي بتكليف الدكتور خالد العوفي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، لمنصب نائب المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة، والذي كان يشغل منصب المدير الطبي بالمجمع.

ويعتبر "العوفي" من الكوادر والكفاءات الوطنية المميزة التي تدرج خلالها في العديد من المناصب الفنية والإدارية طوال مسيرته وخبرته العملية والعلمية.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:50 PM

"العوفي" نائباً لمجمع إرادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي قراراً يقضي بتكليف الدكتور خالد العوفي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، لمنصب نائب المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة، والذي كان يشغل منصب المدير الطبي بالمجمع.

ويعتبر "العوفي" من الكوادر والكفاءات الوطنية المميزة التي تدرج خلالها في العديد من المناصب الفنية والإدارية طوال مسيرته وخبرته العملية والعلمية.

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