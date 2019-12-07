خلف الأبواب المغلقة.. "قضائية النواب" تصيغ اتهامات عزل "ترامب"

تركز على استغلال السلطات وعرقلة عمل الكونجرس

يقضي الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اليوم (السبت) وغداً في الاستعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.

وبحسب "رويترز"، يعقد النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب اجتماعًا خلف الأبواب المغلقة لفحص الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

وكان البيت الأبيض قد أبلغ رئيس اللجنة جيرولد نادلر يوم أمس أنه لن يشارك في جلسات اللجنة ووصف التحقيق بأنه "بلا أساس على الإطلاق".

وموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الاتهامات الرسمية، التي تبدو شبه مؤكدة الآن ستؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد إن كان ينبغي عزل "ترامب" من منصبه. لكن الجمهوريين الذين يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ لم يظهروا دعمًا يذكر لعزل الرئيس.





وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا وعرقلة عمل الكونجرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.