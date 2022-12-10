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الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح إشبيلية بخماسية نظيفة

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات محققاً فوزاً كبيراً اكتسح من خلاله ضيفه إشبيلية بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ميدان "سانتياغو بيرنابيو" في إطار الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم .

وجاءت الأهداف كلها في الشوط الأول بدأها المدافع ناتشو مبكراً الدقيقة 2 وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث من علامة الجزاء في الدقائق ( 22،30)وعزز النجم الألماني توني كروس النتيجة في الدقيقة 38 واختتم النجم المغربي أشرف حكيمي مهرجان الأهداف في الدقيقة 42.

بهذا الفوز رفع النادي الملكي رصيده من النقاط إلى 31 نقطة متساويًا مع فالنسيا مؤقتًا في المركز الثاني بينما توقف رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الخامس.

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الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح إشبيلية بخماسية نظيفة
سبق

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات محققاً فوزاً كبيراً اكتسح من خلاله ضيفه إشبيلية بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ميدان "سانتياغو بيرنابيو" في إطار الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم .

وجاءت الأهداف كلها في الشوط الأول بدأها المدافع ناتشو مبكراً الدقيقة 2 وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث من علامة الجزاء في الدقائق ( 22،30)وعزز النجم الألماني توني كروس النتيجة في الدقيقة 38 واختتم النجم المغربي أشرف حكيمي مهرجان الأهداف في الدقيقة 42.

بهذا الفوز رفع النادي الملكي رصيده من النقاط إلى 31 نقطة متساويًا مع فالنسيا مؤقتًا في المركز الثاني بينما توقف رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الخامس.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
08:46 PM

الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح إشبيلية بخماسية نظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات محققاً فوزاً كبيراً اكتسح من خلاله ضيفه إشبيلية بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ميدان "سانتياغو بيرنابيو" في إطار الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم .

وجاءت الأهداف كلها في الشوط الأول بدأها المدافع ناتشو مبكراً الدقيقة 2 وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث من علامة الجزاء في الدقائق ( 22،30)وعزز النجم الألماني توني كروس النتيجة في الدقيقة 38 واختتم النجم المغربي أشرف حكيمي مهرجان الأهداف في الدقيقة 42.

بهذا الفوز رفع النادي الملكي رصيده من النقاط إلى 31 نقطة متساويًا مع فالنسيا مؤقتًا في المركز الثاني بينما توقف رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الخامس.

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