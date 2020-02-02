المصائب لا تأتي فرادى.. الصين تعلن تفشي إنفلونزا الطيور

نُفوق 4500 دجاجة بإحدى المزارع.. والسلطات تُعدم 18 ألفًا

في ظل محاولاتها الحثيثة لاحتواء فيروس كورونا بشكله الجديد، أعلنت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1» المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي، مركز فيروس «كورونا» الجديد سريع الانتشار.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست»، ومقرها هونغ كونغ، في موقعها الإلكتروني، اليوم (الأحد)، أن المرض ظهر في مزرعة بمدينة شاويانغ التابعة لمقاطعة هونان جنوب الصين؛ مشيرة إلى نفوق 4500 دجاجة من بين 7850 بالمزرعة بسبب المرض.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أمس (السبت)، بأن السلطات المحلية أعدمت ما يقارب 18 ألف دجاجة بعد تفشي المرض، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة؛ وفقًا لموقع الصحيفة.

وكانت إنفلونزا الطيور قد تَسببت في وفاة 455 شخصًا في العالم منذ تفشيه عام 2003؛ وفقًا لـ«منظمة الصحة العالمية»، حسبما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

ويأتي تفشي فيروس «إتش 5 إن 1» في هونان، بالتزامن مع عمل السلطات الصينية على احتواء انتشار فيروس «كورونا»، الذي أودى -حتى الآن- بحياة أكثر من 300 شخص.

وكانت الصين قد أعلنت ارتفاعًا حادًّا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا»، اليوم (الأحد)؛ حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 أشخاص مقابل 259 شخصًا قبل يوم واحد.