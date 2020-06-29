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بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

قال إن تحديد عدد الحجاج قرار رشيد جاء لحفظ النفس ودرء لها من هذا الوباء

أثنى نائب رئيس جمعية الكتاب والسنة بجمهورية السودان الشيخ عبدالحفيظ العدسي على الجهود التي تقوم بها المملكة لحماية وسلامة حجاج بين الله الحرام وزوار مسجد رسوله - صلى الله عليه وسلم، منوهاً بقرار السعودية في تحديد عدد الحجاج من داخل المملكة والذي وصفه بالسديد والمبارك والرشيد.

وتفصيلاً، نوه بقرار المملكة بالحج والذي وصفه بأنه جاء حفاظاً على الأنفس خاصة ومن فعل الأسباب المشروعة، لافتاً إلى أن السعودية هي من أوائل الدول التي تصدت وعملت وبذلت لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: ومما يحمد للمملكة قيامها بعمل مستشفيات خاصة بالأحياء السكنية للمساهمة في علاج المرضى جميعهم حتى مخالفي الإقامة شملتهم إنسانية المملكة وبدون مقابل فقدمت الكثير لجميع الجنسيات في هذه البلاد المباركة بالمجان.

وأشار "العدسي" أن قرار المملكة جاء والعالم مازال يشكي من هذه الجائحة ومازالت أثارها موجودة، مشدداً على أن المناسك خلال الحج تكون مزدحمة بأكثر من ثلاثة ملايين حاج مما جعل المملكة تجعل الحج يقتصر على حجاج الداخل حتى ترتفع هذه الجائحة.

وأردف يقول: هذا القرار فيه حفظ للنفس ودرء لها من هذا الوباء وفي تاريخ المسلمين كثيراً ما علق الحج لسبب من الأسباب فيه مضرة أو مفسدة على المسلمين والعالم.


واختتم نائب رئيس جمعية الكتاب والسنة بجمهورية السودان الشيخ عبدالحفيظ العدسي حديثه بسؤال الله تعالى أن يرفع هذه الوباء عنا وعن بلاد المسلمين وأن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يجزي قادتها كل خير ورشاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا
سبق

أثنى نائب رئيس جمعية الكتاب والسنة بجمهورية السودان الشيخ عبدالحفيظ العدسي على الجهود التي تقوم بها المملكة لحماية وسلامة حجاج بين الله الحرام وزوار مسجد رسوله - صلى الله عليه وسلم، منوهاً بقرار السعودية في تحديد عدد الحجاج من داخل المملكة والذي وصفه بالسديد والمبارك والرشيد.

وتفصيلاً، نوه بقرار المملكة بالحج والذي وصفه بأنه جاء حفاظاً على الأنفس خاصة ومن فعل الأسباب المشروعة، لافتاً إلى أن السعودية هي من أوائل الدول التي تصدت وعملت وبذلت لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: ومما يحمد للمملكة قيامها بعمل مستشفيات خاصة بالأحياء السكنية للمساهمة في علاج المرضى جميعهم حتى مخالفي الإقامة شملتهم إنسانية المملكة وبدون مقابل فقدمت الكثير لجميع الجنسيات في هذه البلاد المباركة بالمجان.

وأشار "العدسي" أن قرار المملكة جاء والعالم مازال يشكي من هذه الجائحة ومازالت أثارها موجودة، مشدداً على أن المناسك خلال الحج تكون مزدحمة بأكثر من ثلاثة ملايين حاج مما جعل المملكة تجعل الحج يقتصر على حجاج الداخل حتى ترتفع هذه الجائحة.

وأردف يقول: هذا القرار فيه حفظ للنفس ودرء لها من هذا الوباء وفي تاريخ المسلمين كثيراً ما علق الحج لسبب من الأسباب فيه مضرة أو مفسدة على المسلمين والعالم.


واختتم نائب رئيس جمعية الكتاب والسنة بجمهورية السودان الشيخ عبدالحفيظ العدسي حديثه بسؤال الله تعالى أن يرفع هذه الوباء عنا وعن بلاد المسلمين وأن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يجزي قادتها كل خير ورشاد.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:39 AM

بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

قال إن تحديد عدد الحجاج قرار رشيد جاء لحفظ النفس ودرء لها من هذا الوباء

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عبدالله العنزي - الرياض
0
2,180

أثنى نائب رئيس جمعية الكتاب والسنة بجمهورية السودان الشيخ عبدالحفيظ العدسي على الجهود التي تقوم بها المملكة لحماية وسلامة حجاج بين الله الحرام وزوار مسجد رسوله - صلى الله عليه وسلم، منوهاً بقرار السعودية في تحديد عدد الحجاج من داخل المملكة والذي وصفه بالسديد والمبارك والرشيد.

وتفصيلاً، نوه بقرار المملكة بالحج والذي وصفه بأنه جاء حفاظاً على الأنفس خاصة ومن فعل الأسباب المشروعة، لافتاً إلى أن السعودية هي من أوائل الدول التي تصدت وعملت وبذلت لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: ومما يحمد للمملكة قيامها بعمل مستشفيات خاصة بالأحياء السكنية للمساهمة في علاج المرضى جميعهم حتى مخالفي الإقامة شملتهم إنسانية المملكة وبدون مقابل فقدمت الكثير لجميع الجنسيات في هذه البلاد المباركة بالمجان.

وأشار "العدسي" أن قرار المملكة جاء والعالم مازال يشكي من هذه الجائحة ومازالت أثارها موجودة، مشدداً على أن المناسك خلال الحج تكون مزدحمة بأكثر من ثلاثة ملايين حاج مما جعل المملكة تجعل الحج يقتصر على حجاج الداخل حتى ترتفع هذه الجائحة.

وأردف يقول: هذا القرار فيه حفظ للنفس ودرء لها من هذا الوباء وفي تاريخ المسلمين كثيراً ما علق الحج لسبب من الأسباب فيه مضرة أو مفسدة على المسلمين والعالم.


واختتم نائب رئيس جمعية الكتاب والسنة بجمهورية السودان الشيخ عبدالحفيظ العدسي حديثه بسؤال الله تعالى أن يرفع هذه الوباء عنا وعن بلاد المسلمين وأن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يجزي قادتها كل خير ورشاد.

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