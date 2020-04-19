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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"رويترز": وفيات "كورونا" تجاوزت 40 ألفاً في أمريكا

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 744 ألفاً

أفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفاً، اليوم (الأحد)، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 744 ألفاً.


وارتفعت الحالات الجديدة أمس بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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"رويترز": وفيات "كورونا" تجاوزت 40 ألفاً في أمريكا
سبق

أفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفاً، اليوم (الأحد)، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 744 ألفاً.


وارتفعت الحالات الجديدة أمس بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:22 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:46 PM

"رويترز": وفيات "كورونا" تجاوزت 40 ألفاً في أمريكا

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 744 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفاً، اليوم (الأحد)، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 744 ألفاً.


وارتفعت الحالات الجديدة أمس بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

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2.5 مليار ..

30 يناير
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