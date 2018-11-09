الآن.. أمطار غزيرة على الرياض مصحوبة بالبرد والرياح

بعدما توقعت "الأرصاد" تقلبات جوية على مختلف المناطق

تشهد العاصمة الرياض، حالياً، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والبرق مع هبوب رياح شديدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق: (الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الرياض، جازان، تبوك، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

ويتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 40كم/ساعة.

وأشار إلى أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.