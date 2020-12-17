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بحضور "الشبانة" و"السديس".. مذكرة تفاهم بين "رئاسة الحرمين" و"الإعلام المرئي"

تشمل نشر الأفلام التوعوية والتغطية المباشرة لأنشطة الرئاسة وموسمي الحج والعمرة

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وتفصيلاً، جرى التوقيع على المذكرة في مقر الهيئة بالرياض، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تركي بن عبدالله الشبانة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات كالإبراز العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، ونشر الخطب والدروس العلمية المقامة في الحرمين وترجمتها، والعمل على نشر الأفلام التوعوية التي تنتجها الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوعية الحجاج والعمار والزوار.

واشتملت المذكرة على التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وما تقوم به الإدارات التابعة لهما، والتغطية المباشرة لمناشط الرئاسة من محاضرات ومؤتمرات مع التركيز على الأنشطة في موسمي الحج والعمرة.


وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن بنود هذه الاتفاقية على إيجاد برامج إذاعية وتلفزيونية متخصصة تبرز رسالة الحرمين الشريفين التي تشرف عليها الرئاسة، كما عملت على تكوين فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين لمتابعة تفعيل ما ورد في هذه المذكرة وما يتبعها من مفاهمات واتفاقيات.

وزير الإعلام تركي الشبانة رئيس شؤون الحرمين الشريفين عبدالرحمن السديس مذكرة تفاهم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

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بحضور "الشبانة" و"السديس".. مذكرة تفاهم بين "رئاسة الحرمين" و"الإعلام المرئي"
سبق

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وتفصيلاً، جرى التوقيع على المذكرة في مقر الهيئة بالرياض، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تركي بن عبدالله الشبانة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات كالإبراز العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، ونشر الخطب والدروس العلمية المقامة في الحرمين وترجمتها، والعمل على نشر الأفلام التوعوية التي تنتجها الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوعية الحجاج والعمار والزوار.

واشتملت المذكرة على التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وما تقوم به الإدارات التابعة لهما، والتغطية المباشرة لمناشط الرئاسة من محاضرات ومؤتمرات مع التركيز على الأنشطة في موسمي الحج والعمرة.


وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن بنود هذه الاتفاقية على إيجاد برامج إذاعية وتلفزيونية متخصصة تبرز رسالة الحرمين الشريفين التي تشرف عليها الرئاسة، كما عملت على تكوين فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين لمتابعة تفعيل ما ورد في هذه المذكرة وما يتبعها من مفاهمات واتفاقيات.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:06 AM

بحضور "الشبانة" و"السديس".. مذكرة تفاهم بين "رئاسة الحرمين" و"الإعلام المرئي"

تشمل نشر الأفلام التوعوية والتغطية المباشرة لأنشطة الرئاسة وموسمي الحج والعمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وتفصيلاً، جرى التوقيع على المذكرة في مقر الهيئة بالرياض، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تركي بن عبدالله الشبانة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات كالإبراز العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، ونشر الخطب والدروس العلمية المقامة في الحرمين وترجمتها، والعمل على نشر الأفلام التوعوية التي تنتجها الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوعية الحجاج والعمار والزوار.

واشتملت المذكرة على التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وما تقوم به الإدارات التابعة لهما، والتغطية المباشرة لمناشط الرئاسة من محاضرات ومؤتمرات مع التركيز على الأنشطة في موسمي الحج والعمرة.


وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن بنود هذه الاتفاقية على إيجاد برامج إذاعية وتلفزيونية متخصصة تبرز رسالة الحرمين الشريفين التي تشرف عليها الرئاسة، كما عملت على تكوين فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين لمتابعة تفعيل ما ورد في هذه المذكرة وما يتبعها من مفاهمات واتفاقيات.

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