الصحة الفلسطينية تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا
الحصيلة الإجمالية للحالات ترتفع إلى 1862
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1862.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتين في محافظة رام الله والبيرة.
فيروس كورونا الجديد
الصحة الفلسطينية تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-27
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1862.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتين في محافظة رام الله والبيرة.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
12:19 PM
الصحة الفلسطينية تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا
الحصيلة الإجمالية للحالات ترتفع إلى 1862
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1862.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتين في محافظة رام الله والبيرة.