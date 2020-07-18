النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات

التأكيد على تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام يوميًّا

عُقد الاجتماع الثالث للجنة متابعة أزمة كورونا في محافظة شقراء، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ‏رئيس اللجنة، وبمشاركة مدير شرطة شقراء ومدير مستشفى شقراء العام ورئيس بلدية شقراء ومدير الهلال الأحمر في شقراء.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي: مناقشة الأوضاع الراهنة واعتماد جملة ‏من التوصيات من شأنها الحدّ من انتشار الفيروس بالمحافظة؛ حيث تمّ التأكيد على اللجنة الميدانية بمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام، ورفع تقارير يومية بذلك.

وشدّد المجتمعون على ضرورة متابعة الجهود المتّخذة من قبل الجهات المعنيّة للمحافظة على ‏صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة، ورعاية الحالات بشكل عاجل للإسهام بعون الله في تسجيل معدّل منخفض جدًّا بالإصابة.

وعبّر المحافظ والأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض، ونائبه، من دعم لامحدود من أجل مكافحة الجائحة.

وأكد "البواردي" على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي الفيروس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات
سبق

عُقد الاجتماع الثالث للجنة متابعة أزمة كورونا في محافظة شقراء، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ‏رئيس اللجنة، وبمشاركة مدير شرطة شقراء ومدير مستشفى شقراء العام ورئيس بلدية شقراء ومدير الهلال الأحمر في شقراء.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي: مناقشة الأوضاع الراهنة واعتماد جملة ‏من التوصيات من شأنها الحدّ من انتشار الفيروس بالمحافظة؛ حيث تمّ التأكيد على اللجنة الميدانية بمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام، ورفع تقارير يومية بذلك.

وشدّد المجتمعون على ضرورة متابعة الجهود المتّخذة من قبل الجهات المعنيّة للمحافظة على ‏صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة، ورعاية الحالات بشكل عاجل للإسهام بعون الله في تسجيل معدّل منخفض جدًّا بالإصابة.

وعبّر المحافظ والأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض، ونائبه، من دعم لامحدود من أجل مكافحة الجائحة.

وأكد "البواردي" على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي الفيروس.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
01:50 PM

محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات

التأكيد على تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام يوميًّا

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
92

عُقد الاجتماع الثالث للجنة متابعة أزمة كورونا في محافظة شقراء، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ‏رئيس اللجنة، وبمشاركة مدير شرطة شقراء ومدير مستشفى شقراء العام ورئيس بلدية شقراء ومدير الهلال الأحمر في شقراء.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي: مناقشة الأوضاع الراهنة واعتماد جملة ‏من التوصيات من شأنها الحدّ من انتشار الفيروس بالمحافظة؛ حيث تمّ التأكيد على اللجنة الميدانية بمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام، ورفع تقارير يومية بذلك.

وشدّد المجتمعون على ضرورة متابعة الجهود المتّخذة من قبل الجهات المعنيّة للمحافظة على ‏صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة، ورعاية الحالات بشكل عاجل للإسهام بعون الله في تسجيل معدّل منخفض جدًّا بالإصابة.

وعبّر المحافظ والأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض، ونائبه، من دعم لامحدود من أجل مكافحة الجائحة.

وأكد "البواردي" على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,857
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,950
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,131

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة