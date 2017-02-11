مدير تعليم صامطة يدشن مشروع تطوير تدريس القرآن الكريم

يستهدف تنمية مهارات المعلمين وتحسين جودة تلاوة الطلاب

دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي صباح اليوم الثلاثاء البرنامج الوزاري مشروع تطوير تدريس القرآن الكريم بقاعة التدريب بالمكتب حيث ينفذه عبدالله بن محمد حسين نجمي من ابتدائية ومتوسطة الشيخ ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن الكريم.

ويستهدف البرنامج تطوير أداء ومهارات التنمية المهنية لدى معلمي مادة القرآن الكريم في التأسيس والتطوير وتحسين إدارة الصف بحصة القرآن وتحسين التلاوة.

ويمتد هذا البرنامج أحد عشر أسبوعاً بواقع يوم واحد في الأسبوع بمعدل 44 ساعة تدريبية وفق خطة تتضمن ثلاثة برامج على مراحل متتالية "برنامج التأسيس" و" برنامج التطوير" و"برنامج تجويد إدارة تجويد الصف".

وقال "الصميلي" إن تدريس القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه وخدمته وطباعته ونشره يعد من الأعمال الجليلة التي حرصت عليها الدولة وولاة الأمر حفظهم الله منذ قيام المملكة العربية السعودية إلى يومنا هذا.

وأضاف "الصميلي" أن تعليم القرآن الكريم وتدريسه بمدارس المكتب يسهم في اكتساب المهارات والأخلاق الكريمة التي أمر بها ديننا الحنيف.

وبين "الصميلي" أن مكتب تعليم صامطة حريص على مثل هذه البرامج وبدعم ومتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان في ربط النشء بالقرآن الكريم وتجويده وغرس مكانته في قلوبهم وتعزيزها في سلوكياتهم سائلاً المولى عز وجل أن نلمس أثر هذه البرامج على أبنائنا الطلاب وأن تحقق أهدافها السامية.

واختتم "الصميلي" كلمته بتقديم الشكر والتقدير لمنفذ البرنامج ولرئيس مركز التدريب بالمكتب محمد بن عبدالله عريشي ولمنسق المشروع المشرف التربوي صالح الفود وللمتدربين على جهودهم المبذولة.