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ترقية عدد من الضباط بمرور العاصمة المقدسة

قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي بمكتبه اليوم، كلًّا من: النقيب فواز عبدربه الكعبي، والنقيب سعيد عبدالله المالكي، والنقيب عبدالناصر طاهر الزهراني، رتبهم الجديدة "رائد" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم بحضور العقيد فيصل الزهراني مدير إدارة شعبة الحوادث ومدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي.

وأعرب "الضباط المُرَقّون" عن سعادتهم وامتنانهم بثقة ولاة الأمر حفظهم الله، مؤكدين أن الترقية تُعَد حافزًا قويًّا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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ترقية عدد من الضباط بمرور العاصمة المقدسة
سبق

قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي بمكتبه اليوم، كلًّا من: النقيب فواز عبدربه الكعبي، والنقيب سعيد عبدالله المالكي، والنقيب عبدالناصر طاهر الزهراني، رتبهم الجديدة "رائد" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم بحضور العقيد فيصل الزهراني مدير إدارة شعبة الحوادث ومدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي.

وأعرب "الضباط المُرَقّون" عن سعادتهم وامتنانهم بثقة ولاة الأمر حفظهم الله، مؤكدين أن الترقية تُعَد حافزًا قويًّا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:29 PM

ترقية عدد من الضباط بمرور العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي بمكتبه اليوم، كلًّا من: النقيب فواز عبدربه الكعبي، والنقيب سعيد عبدالله المالكي، والنقيب عبدالناصر طاهر الزهراني، رتبهم الجديدة "رائد" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم بحضور العقيد فيصل الزهراني مدير إدارة شعبة الحوادث ومدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي.

وأعرب "الضباط المُرَقّون" عن سعادتهم وامتنانهم بثقة ولاة الأمر حفظهم الله، مؤكدين أن الترقية تُعَد حافزًا قويًّا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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