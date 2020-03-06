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بعد تسجيلٍ متداوَل.. "صحة جازان": لا حالات "كورونا" بالمطار أو مستشفى خاص

دعت للتواصل للاستفسار وأخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانسياق وراء الشائعات

أكدت صحة جازان عدم وجود أي حالات كورونا بمطار جازان أو بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تسجيل صوتي متداول بشكل واسع لوافدة من جنسية عربية تحذّر الأهالي من التجمعات بالمولات بجازان بعد ظهور حالات كثيرة في مطار جازان.

وقالت "الصحة" في تغريدة لها ردًّا على المقطع الصوتي المتداول: "تؤكد صحة جازان أن المعلومات الواردة به عن وجود حالات كورونا بمطار جازان وأحد المستشفيات الخاصة؛ غير صحيحة، وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات".

جازان وزارة الصحة صحة جازان مطار جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تسجيلٍ متداوَل.. "صحة جازان": لا حالات "كورونا" بالمطار أو مستشفى خاص
سبق

أكدت صحة جازان عدم وجود أي حالات كورونا بمطار جازان أو بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تسجيل صوتي متداول بشكل واسع لوافدة من جنسية عربية تحذّر الأهالي من التجمعات بالمولات بجازان بعد ظهور حالات كثيرة في مطار جازان.

وقالت "الصحة" في تغريدة لها ردًّا على المقطع الصوتي المتداول: "تؤكد صحة جازان أن المعلومات الواردة به عن وجود حالات كورونا بمطار جازان وأحد المستشفيات الخاصة؛ غير صحيحة، وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات".

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
07:31 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
08:28 PM

بعد تسجيلٍ متداوَل.. "صحة جازان": لا حالات "كورونا" بالمطار أو مستشفى خاص

دعت للتواصل للاستفسار وأخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانسياق وراء الشائعات

A A A
فهد كاملي - جازان
1
1,484

أكدت صحة جازان عدم وجود أي حالات كورونا بمطار جازان أو بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تسجيل صوتي متداول بشكل واسع لوافدة من جنسية عربية تحذّر الأهالي من التجمعات بالمولات بجازان بعد ظهور حالات كثيرة في مطار جازان.

وقالت "الصحة" في تغريدة لها ردًّا على المقطع الصوتي المتداول: "تؤكد صحة جازان أن المعلومات الواردة به عن وجود حالات كورونا بمطار جازان وأحد المستشفيات الخاصة؛ غير صحيحة، وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات".

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