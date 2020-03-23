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بعد فحص 250 ألف شخص .. أمريكا تؤكّد: بينهم 30 ألف مصاب بـ "كورونا"

بينس: يمكننا إبطاء انتشار الفيروس وحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً .. فلنفعل ذلك

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس؛ فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتبين أن أكثر من 30 ألفاً منهم مصابون بالفيروس.

وأكد بينس؛ في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مساء الأحد، أن "الاختبار أصبح أكثر فأكثر متاحاً كل يوم .. في تقرير اليوم تم اختبار 254000 أمريكي، وظهرت النتائج.. تبين وجود أكثر بقليل من 30000 اختبار إيجابي" (أي ثبوت الإصابة بالفيروس).

وأضاف: "يمكننا إبطاء انتشار الفيروس، ويمكننا حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، فلنفعل ذلك".

ووفق "رويترز" سجلت الولايات المتحدة، يوم الأحد، ارتفاعاً هائلاً وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا، حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة.

فيروس كورونا الجديد مايك بينس

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بعد فحص 250 ألف شخص .. أمريكا تؤكّد: بينهم 30 ألف مصاب بـ "كورونا"
سبق

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس؛ فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتبين أن أكثر من 30 ألفاً منهم مصابون بالفيروس.

وأكد بينس؛ في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مساء الأحد، أن "الاختبار أصبح أكثر فأكثر متاحاً كل يوم .. في تقرير اليوم تم اختبار 254000 أمريكي، وظهرت النتائج.. تبين وجود أكثر بقليل من 30000 اختبار إيجابي" (أي ثبوت الإصابة بالفيروس).

وأضاف: "يمكننا إبطاء انتشار الفيروس، ويمكننا حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، فلنفعل ذلك".

ووفق "رويترز" سجلت الولايات المتحدة، يوم الأحد، ارتفاعاً هائلاً وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا، حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:04 AM

بعد فحص 250 ألف شخص .. أمريكا تؤكّد: بينهم 30 ألف مصاب بـ "كورونا"

بينس: يمكننا إبطاء انتشار الفيروس وحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً .. فلنفعل ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس؛ فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتبين أن أكثر من 30 ألفاً منهم مصابون بالفيروس.

وأكد بينس؛ في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مساء الأحد، أن "الاختبار أصبح أكثر فأكثر متاحاً كل يوم .. في تقرير اليوم تم اختبار 254000 أمريكي، وظهرت النتائج.. تبين وجود أكثر بقليل من 30000 اختبار إيجابي" (أي ثبوت الإصابة بالفيروس).

وأضاف: "يمكننا إبطاء انتشار الفيروس، ويمكننا حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، فلنفعل ذلك".

ووفق "رويترز" سجلت الولايات المتحدة، يوم الأحد، ارتفاعاً هائلاً وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا، حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة.

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