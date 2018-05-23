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3 نصائح مهمة من مختص لمن يعانون أمراض الجهاز الدوري.. تعرَّف عليها

ضرورة التأكد من أن غذاءهم متوازن ويحوي كمية كبيرة من الألياف

نصح أستاذ مختص في العقاقير الطبية مَن يعاني أمراض الجهاز الدوري بضرورة التأكد من أن غذاءه متوازن، ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ويحرص على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، ومن اللحوم تناول السمك المشوي، والدجاج منزوع الجلد؛ إذ إنها قليلة الدهون.

أكد ذلك أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، ناصحًا أيضًا مَن يعاني هذا المرض بأن يضيف إلى غذائه زيت الزيتون والمكسرات النيئة عدا الفول السوداني، وألا يتناول منبهات، مثل: القهوة، والشاي، والشوكولاته، والكاكاو، والتبغ، والسكر، والزبد، واللحم الأحمر، والسمن، والشحوم، والأطعمة المقلية، والمشروبات الغازية.. وكذلك منتجات الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض.

وأضاف بأن عليه الحرص على تناول الأدوية الموصوفة له، وأيضًا متابعة زيارة الطبيب بصفة دورية، والحرص كذلك بشكل كبير على ممارسة الرياضة المناسبة له.

يُذكر أن أمراض الجهاز الدوري - بحسب مواقع طبية متخصصة - ترتبط جميعها بالدم وعضلة القلب؛ باعتبارهما أهم عنصرين في الجهاز الدوري. وتعتبر ضمن الأمراض الأكثر شيوعًا من حيث الإصابة، كما أنها من أكثر الأمراض ذات الأعراض والمضاعفات.

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3 نصائح مهمة من مختص لمن يعانون أمراض الجهاز الدوري.. تعرَّف عليها
سبق

نصح أستاذ مختص في العقاقير الطبية مَن يعاني أمراض الجهاز الدوري بضرورة التأكد من أن غذاءه متوازن، ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ويحرص على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، ومن اللحوم تناول السمك المشوي، والدجاج منزوع الجلد؛ إذ إنها قليلة الدهون.

أكد ذلك أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، ناصحًا أيضًا مَن يعاني هذا المرض بأن يضيف إلى غذائه زيت الزيتون والمكسرات النيئة عدا الفول السوداني، وألا يتناول منبهات، مثل: القهوة، والشاي، والشوكولاته، والكاكاو، والتبغ، والسكر، والزبد، واللحم الأحمر، والسمن، والشحوم، والأطعمة المقلية، والمشروبات الغازية.. وكذلك منتجات الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض.

وأضاف بأن عليه الحرص على تناول الأدوية الموصوفة له، وأيضًا متابعة زيارة الطبيب بصفة دورية، والحرص كذلك بشكل كبير على ممارسة الرياضة المناسبة له.

يُذكر أن أمراض الجهاز الدوري - بحسب مواقع طبية متخصصة - ترتبط جميعها بالدم وعضلة القلب؛ باعتبارهما أهم عنصرين في الجهاز الدوري. وتعتبر ضمن الأمراض الأكثر شيوعًا من حيث الإصابة، كما أنها من أكثر الأمراض ذات الأعراض والمضاعفات.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:35 AM

3 نصائح مهمة من مختص لمن يعانون أمراض الجهاز الدوري.. تعرَّف عليها

ضرورة التأكد من أن غذاءهم متوازن ويحوي كمية كبيرة من الألياف

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فهد الغبيوي - الرياض
0
4,034

نصح أستاذ مختص في العقاقير الطبية مَن يعاني أمراض الجهاز الدوري بضرورة التأكد من أن غذاءه متوازن، ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ويحرص على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، ومن اللحوم تناول السمك المشوي، والدجاج منزوع الجلد؛ إذ إنها قليلة الدهون.

أكد ذلك أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، ناصحًا أيضًا مَن يعاني هذا المرض بأن يضيف إلى غذائه زيت الزيتون والمكسرات النيئة عدا الفول السوداني، وألا يتناول منبهات، مثل: القهوة، والشاي، والشوكولاته، والكاكاو، والتبغ، والسكر، والزبد، واللحم الأحمر، والسمن، والشحوم، والأطعمة المقلية، والمشروبات الغازية.. وكذلك منتجات الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض.

وأضاف بأن عليه الحرص على تناول الأدوية الموصوفة له، وأيضًا متابعة زيارة الطبيب بصفة دورية، والحرص كذلك بشكل كبير على ممارسة الرياضة المناسبة له.

يُذكر أن أمراض الجهاز الدوري - بحسب مواقع طبية متخصصة - ترتبط جميعها بالدم وعضلة القلب؛ باعتبارهما أهم عنصرين في الجهاز الدوري. وتعتبر ضمن الأمراض الأكثر شيوعًا من حيث الإصابة، كما أنها من أكثر الأمراض ذات الأعراض والمضاعفات.

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