إخضاع "نتنياهو" لفحص "كورونا"

شمل الإجراء مسؤولين مقربين منه

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، أن رئيس الوزراء خضع لفحص للتحقق من عدم إصابته بفيروس كورونا كإجراء احترازي.

وذكر المكتب في بيان أوردته "رويترز" أن "نتنياهو" لم تظهر عليه أعراض المرض قبل الخضوع للفحص الذي أُجري أيضاً لمسؤولين يعملون بالقرب منه.

ولم يفصح البيان عن أي نتائج.