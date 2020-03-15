إخضاع "نتنياهو" لفحص "كورونا"
شمل الإجراء مسؤولين مقربين منه
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، أن رئيس الوزراء خضع لفحص للتحقق من عدم إصابته بفيروس كورونا كإجراء احترازي.
وذكر المكتب في بيان أوردته "رويترز" أن "نتنياهو" لم تظهر عليه أعراض المرض قبل الخضوع للفحص الذي أُجري أيضاً لمسؤولين يعملون بالقرب منه.
ولم يفصح البيان عن أي نتائج.
فيروس كورونا الجديد
إخضاع "نتنياهو" لفحص "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-15
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، أن رئيس الوزراء خضع لفحص للتحقق من عدم إصابته بفيروس كورونا كإجراء احترازي.
وذكر المكتب في بيان أوردته "رويترز" أن "نتنياهو" لم تظهر عليه أعراض المرض قبل الخضوع للفحص الذي أُجري أيضاً لمسؤولين يعملون بالقرب منه.
ولم يفصح البيان عن أي نتائج.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:16 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
07:25 PM
إخضاع "نتنياهو" لفحص "كورونا"
شمل الإجراء مسؤولين مقربين منه
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، أن رئيس الوزراء خضع لفحص للتحقق من عدم إصابته بفيروس كورونا كإجراء احترازي.
وذكر المكتب في بيان أوردته "رويترز" أن "نتنياهو" لم تظهر عليه أعراض المرض قبل الخضوع للفحص الذي أُجري أيضاً لمسؤولين يعملون بالقرب منه.
ولم يفصح البيان عن أي نتائج.