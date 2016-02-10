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نائب أمير الرياض يطلع على جهود جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

باشرت 9000 بلاغ في صحراء المملكة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ عمران بن عمران السبيعي وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاستقبال قدم السبيعي شرحاً لنائب أمير المنطقة عن مهام الجمعية من خلال تقديم المساعدة وخدمة المواطن والمقيم في البحث والإنقاذ والتوعية ضد أخطار الصحراء، إذ بيّن أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ معتمد تحت مظلة الدفاع المدني على مستوى المملكة، ويضم ما يزيد عن 1500 عضو متطوع في تخصصات متنوعة من بينهم ما يزيد عن 40 طيارًا شراعيًا ومسعفًا.

وأشار السبيعي إلى أن الفريق باشر ما يقارب 9000 بلاغ في صحراء المملكة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق خلال الفترة الماضية، كما قدم التقرير السنوي عما تقدمة الجمعية في خدمة وإنقاذ المواطن والمقيم.

من جانبه أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية على الجهود التي يبذلونها وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الجمعية.

الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الرياض يطلع على جهود جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ
سبق

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ عمران بن عمران السبيعي وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاستقبال قدم السبيعي شرحاً لنائب أمير المنطقة عن مهام الجمعية من خلال تقديم المساعدة وخدمة المواطن والمقيم في البحث والإنقاذ والتوعية ضد أخطار الصحراء، إذ بيّن أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ معتمد تحت مظلة الدفاع المدني على مستوى المملكة، ويضم ما يزيد عن 1500 عضو متطوع في تخصصات متنوعة من بينهم ما يزيد عن 40 طيارًا شراعيًا ومسعفًا.

وأشار السبيعي إلى أن الفريق باشر ما يقارب 9000 بلاغ في صحراء المملكة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق خلال الفترة الماضية، كما قدم التقرير السنوي عما تقدمة الجمعية في خدمة وإنقاذ المواطن والمقيم.

من جانبه أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية على الجهود التي يبذلونها وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الجمعية.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
03:54 PM

نائب أمير الرياض يطلع على جهود جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

باشرت 9000 بلاغ في صحراء المملكة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ عمران بن عمران السبيعي وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاستقبال قدم السبيعي شرحاً لنائب أمير المنطقة عن مهام الجمعية من خلال تقديم المساعدة وخدمة المواطن والمقيم في البحث والإنقاذ والتوعية ضد أخطار الصحراء، إذ بيّن أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ معتمد تحت مظلة الدفاع المدني على مستوى المملكة، ويضم ما يزيد عن 1500 عضو متطوع في تخصصات متنوعة من بينهم ما يزيد عن 40 طيارًا شراعيًا ومسعفًا.

وأشار السبيعي إلى أن الفريق باشر ما يقارب 9000 بلاغ في صحراء المملكة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق خلال الفترة الماضية، كما قدم التقرير السنوي عما تقدمة الجمعية في خدمة وإنقاذ المواطن والمقيم.

من جانبه أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية على الجهود التي يبذلونها وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الجمعية.

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