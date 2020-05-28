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ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

2486 حالة.. 4 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين

الرياض ومكة وجدة والمدينة.. من أصل 3531 موزعة على مستوى المملكة اليوم

تواصل أربع مدن سعودية، هي: الرياض ومكة وجدة والمدينة" تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 2486 حالة تعافٍ جديدة من أصل 3531 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

فقد سجلت الرياض اليوم 560 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11122 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 908حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10131 حالة، تليها جدة، والتي سجلت اليوم660 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9046 حالة.

وفي المدينة التي احتلت المرتبة الرابعة سجلت اليوم 358 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7745حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2486 حالة.. 4 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين
سبق

تواصل أربع مدن سعودية، هي: الرياض ومكة وجدة والمدينة" تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 2486 حالة تعافٍ جديدة من أصل 3531 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

فقد سجلت الرياض اليوم 560 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11122 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 908حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10131 حالة، تليها جدة، والتي سجلت اليوم660 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9046 حالة.

وفي المدينة التي احتلت المرتبة الرابعة سجلت اليوم 358 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7745حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
04:09 PM

2486 حالة.. 4 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين

الرياض ومكة وجدة والمدينة.. من أصل 3531 موزعة على مستوى المملكة اليوم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تواصل أربع مدن سعودية، هي: الرياض ومكة وجدة والمدينة" تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 2486 حالة تعافٍ جديدة من أصل 3531 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

فقد سجلت الرياض اليوم 560 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11122 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 908حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10131 حالة، تليها جدة، والتي سجلت اليوم660 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9046 حالة.

وفي المدينة التي احتلت المرتبة الرابعة سجلت اليوم 358 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7745حالة.

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بالأرقام

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