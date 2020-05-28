تواصل أربع مدن سعودية، هي: الرياض ومكة وجدة والمدينة" تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 2486 حالة تعافٍ جديدة من أصل 3531 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. فقد سجلت الرياض اليوم 560 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11122 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 908حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10131 حالة، تليها جدة، والتي سجلت اليوم660 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9046 حالة. وفي المدينة التي احتلت المرتبة الرابعة سجلت اليوم 358 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7745حالة.

2486 حالة.. 4 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين عبدالرزاق البجالي سبق 2020-05-28 تواصل أربع مدن سعودية، هي: الرياض ومكة وجدة والمدينة" تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 2486 حالة تعافٍ جديدة من أصل 3531 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.



فقد سجلت الرياض اليوم 560 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11122 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 908حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10131 حالة، تليها جدة، والتي سجلت اليوم660 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9046 حالة.



وفي المدينة التي احتلت المرتبة الرابعة سجلت اليوم 358 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7745حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 04:09 PM

2486 حالة.. 4 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين الرياض ومكة وجدة والمدينة.. من أصل 3531 موزعة على مستوى المملكة اليوم





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تواصل أربع مدن سعودية، هي: الرياض ومكة وجدة والمدينة" تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 2486 حالة تعافٍ جديدة من أصل 3531 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.



فقد سجلت الرياض اليوم 560 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11122 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 908حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10131 حالة، تليها جدة، والتي سجلت اليوم660 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9046 حالة.



وفي المدينة التي احتلت المرتبة الرابعة سجلت اليوم 358 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7745حالة.