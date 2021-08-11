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أمير قطر يعين بندر العطية سفيراً لدى السعودية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية قضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

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أمير قطر يعين بندر العطية سفيراً لدى السعودية
سبق

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية قضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
03:50 PM

أمير قطر يعين بندر العطية سفيراً لدى السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,975

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية قضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

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