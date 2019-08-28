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"الحج" تُوقّع اتفاقية لإنشاء بوابة إلكترونية متعددة الوظائف والأغراض

لمساعدة 3700 من وكلاء السفر العالميين و700 مشغل لرحلات العمرة

وقّعت وزارة الحج والعمرة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة متخصصة لإنشاء بوابة إلكترونية متعددة الوظائف والأغراض؛ لمساعدة المسلمين حول العالم في حجز وتخطيط رحلة العمرة بسهولة، بالإضافة إلى توفير واجهة استخدام مباشر لجميع العملاء البالغ عددهم ما يقارب 3700 من وكلاء السفر العالميين ونحو 700 من مشغلي رحلات العمرة.
وتمنح مذكرةُ التفاهم فرصةَ عرض حلول السفر والوصول إلى أسواق أوسع؛ مما سيشكل حافزًا لمورّدين آخرين.

جاء ذلك على هامش افتتاح أمير منطقة منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، لمنتدى الحج والعمرة، والذي ترأسه وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحضره عدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص.
مثّل وزارة الحج في إبرام الاتفاقية، المشرفُ العام على نظام مقام الحج والعمرة للتوزيع العالمي، عبدالرحمن فهد شمس.

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"الحج" تُوقّع اتفاقية لإنشاء بوابة إلكترونية متعددة الوظائف والأغراض
سبق

وقّعت وزارة الحج والعمرة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة متخصصة لإنشاء بوابة إلكترونية متعددة الوظائف والأغراض؛ لمساعدة المسلمين حول العالم في حجز وتخطيط رحلة العمرة بسهولة، بالإضافة إلى توفير واجهة استخدام مباشر لجميع العملاء البالغ عددهم ما يقارب 3700 من وكلاء السفر العالميين ونحو 700 من مشغلي رحلات العمرة.
وتمنح مذكرةُ التفاهم فرصةَ عرض حلول السفر والوصول إلى أسواق أوسع؛ مما سيشكل حافزًا لمورّدين آخرين.

جاء ذلك على هامش افتتاح أمير منطقة منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، لمنتدى الحج والعمرة، والذي ترأسه وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحضره عدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص.
مثّل وزارة الحج في إبرام الاتفاقية، المشرفُ العام على نظام مقام الحج والعمرة للتوزيع العالمي، عبدالرحمن فهد شمس.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
03:11 PM

"الحج" تُوقّع اتفاقية لإنشاء بوابة إلكترونية متعددة الوظائف والأغراض

لمساعدة 3700 من وكلاء السفر العالميين و700 مشغل لرحلات العمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقّعت وزارة الحج والعمرة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة متخصصة لإنشاء بوابة إلكترونية متعددة الوظائف والأغراض؛ لمساعدة المسلمين حول العالم في حجز وتخطيط رحلة العمرة بسهولة، بالإضافة إلى توفير واجهة استخدام مباشر لجميع العملاء البالغ عددهم ما يقارب 3700 من وكلاء السفر العالميين ونحو 700 من مشغلي رحلات العمرة.
وتمنح مذكرةُ التفاهم فرصةَ عرض حلول السفر والوصول إلى أسواق أوسع؛ مما سيشكل حافزًا لمورّدين آخرين.

جاء ذلك على هامش افتتاح أمير منطقة منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، لمنتدى الحج والعمرة، والذي ترأسه وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحضره عدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص.
مثّل وزارة الحج في إبرام الاتفاقية، المشرفُ العام على نظام مقام الحج والعمرة للتوزيع العالمي، عبدالرحمن فهد شمس.

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