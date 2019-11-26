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"حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل عن "لائحة مخالفات الذوق العام"

ركّزت على عدد من المحاور وشارك بها عدة جهات حكومية ووزارات

أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان "لائحة مخالفات الذوق العام وآليات تطبيقها في بيئة العمل ودور الجهات في ضبطها"؛ وذلك يوم أمس الاثنين 28/ 3/ 1441هـ، الموافق 25/ 11/ 2019م الساعة التاسعة صباحًا بمقر الجمعية بطريق الملك فهد بمدينة الرياض، وركزت ورشة العمل على المحاور التالية:

1- تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام وأثرها في ضبط السلوك الاجتماعي.

2- الصعوبات التي قد تُظهر وتواجه الجهات أثناء التطبيق.

3- دور وسائل الإعلام في مراقبة تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام.

وقد شارك في هذه الورشة العديد من الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة ومنها:

- النيابة العامة.

- شرطة منطقة الرياض.

- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- هيئة الترفيه.

- بعض وسائل الإعلام.

وقد ساهمت الجهات المشاركة في النقاش وطرح بعض القضايا والصعوبات التي تواجه الجهات المطبّقة والمنفذة لبنود اللائحة في الميدان، وقد انتهت ورشة العمل إلى جملة من النتائج والتوصيات، سيتم العمل عليها والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل عن "لائحة مخالفات الذوق العام"
سبق

أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان "لائحة مخالفات الذوق العام وآليات تطبيقها في بيئة العمل ودور الجهات في ضبطها"؛ وذلك يوم أمس الاثنين 28/ 3/ 1441هـ، الموافق 25/ 11/ 2019م الساعة التاسعة صباحًا بمقر الجمعية بطريق الملك فهد بمدينة الرياض، وركزت ورشة العمل على المحاور التالية:

1- تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام وأثرها في ضبط السلوك الاجتماعي.

2- الصعوبات التي قد تُظهر وتواجه الجهات أثناء التطبيق.

3- دور وسائل الإعلام في مراقبة تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام.

وقد شارك في هذه الورشة العديد من الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة ومنها:

- النيابة العامة.

- شرطة منطقة الرياض.

- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- هيئة الترفيه.

- بعض وسائل الإعلام.

وقد ساهمت الجهات المشاركة في النقاش وطرح بعض القضايا والصعوبات التي تواجه الجهات المطبّقة والمنفذة لبنود اللائحة في الميدان، وقد انتهت ورشة العمل إلى جملة من النتائج والتوصيات، سيتم العمل عليها والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:32 PM

"حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل عن "لائحة مخالفات الذوق العام"

ركّزت على عدد من المحاور وشارك بها عدة جهات حكومية ووزارات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,062

أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان "لائحة مخالفات الذوق العام وآليات تطبيقها في بيئة العمل ودور الجهات في ضبطها"؛ وذلك يوم أمس الاثنين 28/ 3/ 1441هـ، الموافق 25/ 11/ 2019م الساعة التاسعة صباحًا بمقر الجمعية بطريق الملك فهد بمدينة الرياض، وركزت ورشة العمل على المحاور التالية:

1- تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام وأثرها في ضبط السلوك الاجتماعي.

2- الصعوبات التي قد تُظهر وتواجه الجهات أثناء التطبيق.

3- دور وسائل الإعلام في مراقبة تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام.

وقد شارك في هذه الورشة العديد من الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة ومنها:

- النيابة العامة.

- شرطة منطقة الرياض.

- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- هيئة الترفيه.

- بعض وسائل الإعلام.

وقد ساهمت الجهات المشاركة في النقاش وطرح بعض القضايا والصعوبات التي تواجه الجهات المطبّقة والمنفذة لبنود اللائحة في الميدان، وقد انتهت ورشة العمل إلى جملة من النتائج والتوصيات، سيتم العمل عليها والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.

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