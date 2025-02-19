"تعليم الرياض" و"المكافحة" تدشنان برنامج الوقاية من أضرار المخدرات

استكمالاً للشراكة الموقعة بينهما والتي رعاها "فيصل بن بندر"

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في منطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام والعميد الدكتور راشد العارضي مساعد مدير مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، برنامج الوقاية من أضرار المخدرات، أحد برامج اتفاقية الشراكة بين "تعليم الرياض" ومديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، بحضور مدير إدارة الإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل، وعددٍ من منسوبي الإدارتين.

وشاركت إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بجناح لتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية، بينما شاركت مديرية مكافحة المخدرات بجناح تثقيفي ومعرض توعوي، واستعرضت المديرية لوحة الشرف لشهداء الواجب، كما شارك مجمع إرادة للصحة النفسية في الرياض بجناح تثقيفي.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام إن تدشين برنامج الوقاية من أضرار المخدرات يأتي استكمالاً للشراكة الموقعة بين "تعليم الرياض" ومديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، التي رعاها الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ووقعها المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض اللواء منصور بن عبدالله السبيعي.

وأضاف أن "تضافر الجهود التربوية والأمنية في العمل الجاد والدؤوب سيُسهم في حماية أبنائنا ووطننا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين حرصا كل الحرص على أن تقوم كل الجهات المعنية بأدوارها المطلوبة، وجاء تدشين البرنامج والمعرض وما سبقهما من المحاضرات والزيارات والمعارض التي أُقيمت في المدارس أو في أندية الحي للبنين والبنات ثمرة لذلك".

ونوه بأن "الواجب على التربويين ورجال الأمن أن يكونوا متكاملين متكاتفين ويدًا واحدة تصد وتدافع عن وطننا بكل ما أوتوا من قوة، في ظل ما يقدم من دعم غير محدود من حكومتنا الرشيدة – رعاها الله"، مشيرًا إلى أن معرض برنامج الوقاية من أضرار المخدرات وما سيصحبه ويعقبه من دورات ومعارض سيكون له أثر كبير في وقاية الطلاب والطالبات من آفة المخدرات، الذين هم عماد المستقبل والوطن.

وأهاب "الغنام" بما تقدمه إدارة الإرشاد الطلابي للبنين يتقدمهم مدير الإدارة عبدالرحمن السبيل، وإدارة الإرشاد الطلابي للبنات يتقدمهن مديرة الإدارة سحر عطية، مقدمًا شكره لجميع مشرفي ومشرفات الإدارتين.