النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 561 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1102 خلال الـ24 ساعة الماضية

محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ90

تضمّن معرضاً للفن التشكيلي وأوبريت غنائياً وكلمات عن الوطن

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للملكة العربية السعودية، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وفور وصوله تجول في معرض الفن التشكيلي والذي نظمته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) والذي يضم صورا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها محافظ خميس مشيط كلمته عبر فيها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلاً: "إننا لن نوفي الوطن حقه علينا وجميعنا نفخر بانتمائنا له، منظومة هائلة متكاملة من المنجزات التي بدأت بإعادة توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ثم عقبه أبناءه الملوك من بعده حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله".

وعقب ذلك بدأ عرض مرئي للشيخ عبدالعزيز بن مشيط، وفيه كلمة عن الوطن وعن محافظة خميس مشيط، بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان للشاعرتين أشواق العمري والطالبة أثير اليامي بهذه المناسبة الوطنية.

وتضمن الحفل عدداً من الكلمات الوطنية بعنوان "همة حتى القمة" من إلقاء سعيد القاضي، والدكتور سعد آل غنوم، والدكتور علي مرزوق، والدكتور مبارك بن حمدان.

وانطلق في ختام الحفل أوبريت (ثبات طويق) من كلمات الشاعر فهد الشهراني وأداء عبدالرحمن الشهراني وعلي زهيان، بمشاركة فرقة شهران للفنون الشعبية.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ90
سبق

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للملكة العربية السعودية، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وفور وصوله تجول في معرض الفن التشكيلي والذي نظمته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) والذي يضم صورا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها محافظ خميس مشيط كلمته عبر فيها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلاً: "إننا لن نوفي الوطن حقه علينا وجميعنا نفخر بانتمائنا له، منظومة هائلة متكاملة من المنجزات التي بدأت بإعادة توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ثم عقبه أبناءه الملوك من بعده حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله".

وعقب ذلك بدأ عرض مرئي للشيخ عبدالعزيز بن مشيط، وفيه كلمة عن الوطن وعن محافظة خميس مشيط، بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان للشاعرتين أشواق العمري والطالبة أثير اليامي بهذه المناسبة الوطنية.

وتضمن الحفل عدداً من الكلمات الوطنية بعنوان "همة حتى القمة" من إلقاء سعيد القاضي، والدكتور سعد آل غنوم، والدكتور علي مرزوق، والدكتور مبارك بن حمدان.

وانطلق في ختام الحفل أوبريت (ثبات طويق) من كلمات الشاعر فهد الشهراني وأداء عبدالرحمن الشهراني وعلي زهيان، بمشاركة فرقة شهران للفنون الشعبية.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:34 PM

محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ90

تضمّن معرضاً للفن التشكيلي وأوبريت غنائياً وكلمات عن الوطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
0
1,476

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للملكة العربية السعودية، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وفور وصوله تجول في معرض الفن التشكيلي والذي نظمته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) والذي يضم صورا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها محافظ خميس مشيط كلمته عبر فيها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلاً: "إننا لن نوفي الوطن حقه علينا وجميعنا نفخر بانتمائنا له، منظومة هائلة متكاملة من المنجزات التي بدأت بإعادة توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ثم عقبه أبناءه الملوك من بعده حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله".

وعقب ذلك بدأ عرض مرئي للشيخ عبدالعزيز بن مشيط، وفيه كلمة عن الوطن وعن محافظة خميس مشيط، بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان للشاعرتين أشواق العمري والطالبة أثير اليامي بهذه المناسبة الوطنية.

وتضمن الحفل عدداً من الكلمات الوطنية بعنوان "همة حتى القمة" من إلقاء سعيد القاضي، والدكتور سعد آل غنوم، والدكتور علي مرزوق، والدكتور مبارك بن حمدان.

وانطلق في ختام الحفل أوبريت (ثبات طويق) من كلمات الشاعر فهد الشهراني وأداء عبدالرحمن الشهراني وعلي زهيان، بمشاركة فرقة شهران للفنون الشعبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,273
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,001
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,789

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة