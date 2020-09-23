محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ90

تضمّن معرضاً للفن التشكيلي وأوبريت غنائياً وكلمات عن الوطن

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للملكة العربية السعودية، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وفور وصوله تجول في معرض الفن التشكيلي والذي نظمته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) والذي يضم صورا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها محافظ خميس مشيط كلمته عبر فيها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلاً: "إننا لن نوفي الوطن حقه علينا وجميعنا نفخر بانتمائنا له، منظومة هائلة متكاملة من المنجزات التي بدأت بإعادة توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ثم عقبه أبناءه الملوك من بعده حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله".

وعقب ذلك بدأ عرض مرئي للشيخ عبدالعزيز بن مشيط، وفيه كلمة عن الوطن وعن محافظة خميس مشيط، بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان للشاعرتين أشواق العمري والطالبة أثير اليامي بهذه المناسبة الوطنية.

وتضمن الحفل عدداً من الكلمات الوطنية بعنوان "همة حتى القمة" من إلقاء سعيد القاضي، والدكتور سعد آل غنوم، والدكتور علي مرزوق، والدكتور مبارك بن حمدان.

وانطلق في ختام الحفل أوبريت (ثبات طويق) من كلمات الشاعر فهد الشهراني وأداء عبدالرحمن الشهراني وعلي زهيان، بمشاركة فرقة شهران للفنون الشعبية.