النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق معمل لكافيه يحوي موادَّ غذائية فاسدة ومتعفّنة بالطائف

اختلطت بها الحشرات والصراصير وجرى إغلاقه ومُصادرة وإتلاف ما بداخله

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" معملًا تابعًا لأحد الكافيهات يحتوي موادَّ غذائية؛ ومنها لحوم منتهية الصلاحية، مُختلطة بمواد أخرى داخل ثلاجة لا تصلح للحفظ والتبريد؛ ما أدى لتعفنها، فيما تكاثرت بداخلها الحشرات والصراصير.

وعانى مراقبو البلدية من الروائح الكريهة التي كانت تنبعث من ذلك المعمل، والذي يتم فيه تجهيز بعض الوجبات دون التقيد بصحة ما يُقدم.

وجرى إغلاقه بعد مُصادرة وإتلاف ما بداخله من مواد منتهية الصلاحية، بانتظار فرض الغرامة المالية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق معمل لكافيه يحوي موادَّ غذائية فاسدة ومتعفّنة بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" معملًا تابعًا لأحد الكافيهات يحتوي موادَّ غذائية؛ ومنها لحوم منتهية الصلاحية، مُختلطة بمواد أخرى داخل ثلاجة لا تصلح للحفظ والتبريد؛ ما أدى لتعفنها، فيما تكاثرت بداخلها الحشرات والصراصير.

وعانى مراقبو البلدية من الروائح الكريهة التي كانت تنبعث من ذلك المعمل، والذي يتم فيه تجهيز بعض الوجبات دون التقيد بصحة ما يُقدم.

وجرى إغلاقه بعد مُصادرة وإتلاف ما بداخله من مواد منتهية الصلاحية، بانتظار فرض الغرامة المالية حيال المخالفات المرصودة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:36 PM

إغلاق معمل لكافيه يحوي موادَّ غذائية فاسدة ومتعفّنة بالطائف

اختلطت بها الحشرات والصراصير وجرى إغلاقه ومُصادرة وإتلاف ما بداخله

A A A
فهد العتيبي - الطائف
12
19,894

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" معملًا تابعًا لأحد الكافيهات يحتوي موادَّ غذائية؛ ومنها لحوم منتهية الصلاحية، مُختلطة بمواد أخرى داخل ثلاجة لا تصلح للحفظ والتبريد؛ ما أدى لتعفنها، فيما تكاثرت بداخلها الحشرات والصراصير.

وعانى مراقبو البلدية من الروائح الكريهة التي كانت تنبعث من ذلك المعمل، والذي يتم فيه تجهيز بعض الوجبات دون التقيد بصحة ما يُقدم.

وجرى إغلاقه بعد مُصادرة وإتلاف ما بداخله من مواد منتهية الصلاحية، بانتظار فرض الغرامة المالية حيال المخالفات المرصودة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة