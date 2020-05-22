إغلاق معمل لكافيه يحوي موادَّ غذائية فاسدة ومتعفّنة بالطائف

اختلطت بها الحشرات والصراصير وجرى إغلاقه ومُصادرة وإتلاف ما بداخله

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" معملًا تابعًا لأحد الكافيهات يحتوي موادَّ غذائية؛ ومنها لحوم منتهية الصلاحية، مُختلطة بمواد أخرى داخل ثلاجة لا تصلح للحفظ والتبريد؛ ما أدى لتعفنها، فيما تكاثرت بداخلها الحشرات والصراصير.

وعانى مراقبو البلدية من الروائح الكريهة التي كانت تنبعث من ذلك المعمل، والذي يتم فيه تجهيز بعض الوجبات دون التقيد بصحة ما يُقدم.

وجرى إغلاقه بعد مُصادرة وإتلاف ما بداخله من مواد منتهية الصلاحية، بانتظار فرض الغرامة المالية حيال المخالفات المرصودة.