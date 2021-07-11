بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون

توّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً بلقبه السادس في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، معادلاً الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (20)، بفوزه الأحد على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع بعد أن عوّض تأخره بمجموعة إلى فوز مثير 6-7 (4/7)، 6-4، 6-4، 6-3.



وبلقب ثالث توالياً في ويمبلدون، عادل الصربي الرقم القياسي لعدد ألقاب الجراند سلام المسجل باسم غريمَيه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.



كما لا يزال الصربي (34 عاماً) على الطريق الصحيح للتويج بالجراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة، إضافة إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.



