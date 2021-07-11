النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون

توّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً بلقبه السادس في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، معادلاً الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (20)، بفوزه الأحد على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع بعد أن عوّض تأخره بمجموعة إلى فوز مثير 6-7 (4/7)، 6-4، 6-4، 6-3.


وبلقب ثالث توالياً في ويمبلدون، عادل الصربي الرقم القياسي لعدد ألقاب الجراند سلام المسجل باسم غريمَيه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.


كما لا يزال الصربي (34 عاماً) على الطريق الصحيح للتويج بالجراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة، إضافة إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون
سبق

توّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً بلقبه السادس في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، معادلاً الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (20)، بفوزه الأحد على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع بعد أن عوّض تأخره بمجموعة إلى فوز مثير 6-7 (4/7)، 6-4، 6-4، 6-3.


وبلقب ثالث توالياً في ويمبلدون، عادل الصربي الرقم القياسي لعدد ألقاب الجراند سلام المسجل باسم غريمَيه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.


كما لا يزال الصربي (34 عاماً) على الطريق الصحيح للتويج بالجراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة، إضافة إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.


11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
10:08 PM

بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
275

توّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً بلقبه السادس في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، معادلاً الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (20)، بفوزه الأحد على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع بعد أن عوّض تأخره بمجموعة إلى فوز مثير 6-7 (4/7)، 6-4، 6-4، 6-3.


وبلقب ثالث توالياً في ويمبلدون، عادل الصربي الرقم القياسي لعدد ألقاب الجراند سلام المسجل باسم غريمَيه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.


كما لا يزال الصربي (34 عاماً) على الطريق الصحيح للتويج بالجراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة، إضافة إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,379
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,769

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة