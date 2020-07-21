وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ( http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx )

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ.

"تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات فهد الغبيوي سبق 2020-07-21 أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ. وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx)

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 05:27 PM

"تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات التقديم من خلال نظام "نور" من اليوم الثلاثاء





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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ.

وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx)