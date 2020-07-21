"تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
التقديم من خلال نظام "نور" من اليوم الثلاثاء
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ.
وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx)
"تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
فهد الغبيويسبق2020-07-21
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ.
وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx)
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
05:27 PM
"تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ.
وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx)