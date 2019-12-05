اليابان ستتولى حماية ناقلات نفطها في الخليج.. و"آبي" يبحث زيارة السعودية والإمارات

تعد خطة نشر 270 جندياً في مهمة لمدة عام

أفادت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليومية، بأن اليابان تعكف على إعداد خطة لإرسال نحو 270 من أفراد البحرية إلى الشرق الأوسط لحماية السفن التي تنقل إمدادات لليابان، وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات، حسبما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبينت "نيكي" أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يبحث القيام بزيارة للشرق الأوسط في يناير (كانون الثاني) تشمل السعودية والإمارات.

وأشارت إلى أن الحكومة ستقترح نشر سفينة حماية واحدة وطائرة للدورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية للمشاركة في مهمة لمدة عام يمكن تجديدها سنويًا.

وذكرت "نيكي" أن الحكومة اليابانية تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية العام.

وتحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وتقول إنها لن تنضم إلى أي تحالف أمريكي لحماية السفن التجارية في المنطقة.

وتأثرت تجارة السلع العالمية هذا العام جراء الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية دولية في الخليج العربي، وقد اتهم حلفاء اليابان الغربيون إيران بالضلوع فيها.