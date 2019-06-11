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محافظ شقراء يقلّد "المجلي" رتبته الجديدة

قلّد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي، رتبته الجديدة، بحضور مدير شعبة العمليات بالدفاع المدني بشقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف.

وبهذه المناسبة، عبّر العميد المجلي عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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محافظ شقراء يقلّد "المجلي" رتبته الجديدة
سبق

قلّد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي، رتبته الجديدة، بحضور مدير شعبة العمليات بالدفاع المدني بشقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف.

وبهذه المناسبة، عبّر العميد المجلي عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:34 AM

محافظ شقراء يقلّد "المجلي" رتبته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلّد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي، رتبته الجديدة، بحضور مدير شعبة العمليات بالدفاع المدني بشقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف.

وبهذه المناسبة، عبّر العميد المجلي عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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