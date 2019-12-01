بعد تأخير التنفيذ.. "نزاهة" تبدأ إجراءاتها في "تعويضات سكان العشيماء" بجازان

بلاغ من مواطن.. وبدأت إجراءات التحقيق ومخاطبة الإسكان

بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، مخاطباتها وإجراءاتها للتحقيق في ملف تأخير تعويضات سكان حي العشيماء بمدينة جازان، الذي بدأت إجراءات إخلائه من السكان منذ ما يقارب عشرين سنة، وصدرت مؤخرًا أحكام قضائية تجاه وزارة الإسكان تلزمها بتنفيذ أوامرسابقة بتعويض المتضررين .

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "سبق"، فإن التوجيهات بشأن التعويض صدرت بأوامر سامية قبل سنوات، ومن بين تلك التوجيهات الأمر الأخيرقبل عدة سنوات لصالح سكان العشيماء والمتمثل في التعويض بأرض وقرض، وكذلك أمر آخر بتعويضهم بوحدات سكنية في ضاحية الملك عبدالله بجازان، ولم يحصل عدد من سكان العشيماء على ما ورد في تلك الأوامر رغم صدور حكم قضائي لعدد منهم أخيرًا يلزم بتنفيذ الأمرالصادر بتعويضهم بأرض وقرض .

وكانت قد تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغًا من مواطن يفيد بعدم تنفيذ الأوامر السامية والأحكام القضائية، وبدأت أخيرًا إحراءاتها في هذه القضية والبلاغات ومخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات تجاه البلاغ .