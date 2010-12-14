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بحضور الملك خالد والشيخ زايد.. قمة التأسيس اختارت الرياض مقرًّا رئيسيًّا لمجلس التعاون

قبل 40 عاماً.. وفيها تم تعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينًا عامًّا للمجلس وإنشاء عدد من اللجان

نشرت وزارة الخارجية اليوم إنفوجرافيك على صفحتها بتويتر حول قمة التأسيس، القمة الخليجية الأولى التي تعود لتاريخ الخامس والعشرين من مايو 1981م.

شهدت القمة حضور كل من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقتها، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين في ذلك الوقت، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في ذلك التوقيت، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.

وكانت أبرز قرارات القمة اختيار الرياض مقرًّا رئيسيًّا لمجلس التعاون، وتعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينًا عامًّا للمجلس، وإنشاء عدد من اللجان المتخصصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور الملك خالد والشيخ زايد.. قمة التأسيس اختارت الرياض مقرًّا رئيسيًّا لمجلس التعاون
سبق

نشرت وزارة الخارجية اليوم إنفوجرافيك على صفحتها بتويتر حول قمة التأسيس، القمة الخليجية الأولى التي تعود لتاريخ الخامس والعشرين من مايو 1981م.

شهدت القمة حضور كل من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقتها، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين في ذلك الوقت، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في ذلك التوقيت، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.

وكانت أبرز قرارات القمة اختيار الرياض مقرًّا رئيسيًّا لمجلس التعاون، وتعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينًا عامًّا للمجلس، وإنشاء عدد من اللجان المتخصصة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
02:11 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
05:18 PM

بحضور الملك خالد والشيخ زايد.. قمة التأسيس اختارت الرياض مقرًّا رئيسيًّا لمجلس التعاون

قبل 40 عاماً.. وفيها تم تعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينًا عامًّا للمجلس وإنشاء عدد من اللجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,950

نشرت وزارة الخارجية اليوم إنفوجرافيك على صفحتها بتويتر حول قمة التأسيس، القمة الخليجية الأولى التي تعود لتاريخ الخامس والعشرين من مايو 1981م.

شهدت القمة حضور كل من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقتها، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين في ذلك الوقت، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في ذلك التوقيت، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.

وكانت أبرز قرارات القمة اختيار الرياض مقرًّا رئيسيًّا لمجلس التعاون، وتعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينًا عامًّا للمجلس، وإنشاء عدد من اللجان المتخصصة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,407

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