"الشهري": منصة "إحسان" ثقة الداعم ومصداقية الدعم

قال رئيس جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، سلمان بن ظافر الشهري: "عندما قام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالدعم للحملة الوطنية للعمل الخيري على منصة إحسان، فإن ذلك يؤكد للجميع موثوقية المنصة، وأنها ستكون حاضنة خيرية تقوم بتوزيع تلك التبرعات بكل أمانة ومصداقية".

وأكد أن "ما قام به من دعم سخي ليعد استمرارًا للنهج الخيري والإنساني للقيادة الرشيدة لأوجه البر".

وأضاف "الشهري" أن منصة إحسان التي أطلقتها وتشرف عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة؛ تأتي معززة لقيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

وأضاف أن "إحسان" سوف تُسهم في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي؛ مما يدفع بالشركات والمؤسسات ورجال الأعمال ومحبي الخير، إلى التبرع بكل راحة واطمئنان.