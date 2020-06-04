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ارمينيا: المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفّق المرضى بكورونا

الوضع الوبائي يتفاقم والمنشآت الطبية عاجزة عن استقبال جميع المصابين

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم، أن وباء كوفيد-19 تفاقم في البلاد، وأن المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفق المرضى.

وأوضح باشينيان الذي أصيب بالفيروس وعائلته، أن الوضع الوبائي يتفاقم ولا يمكن للمنشآت الطبية استقبال جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوقت المناسب المحتاجين للعلاج، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل من منزله.

وبيّن وزير الصحة أرسين توروسيان، من جهته، وفاة 68 مصابًا بالفيروس "بسبب أمراض أخرى"، مشيرًا إلى احتمال إصابة 20 ألف شخص دون ظهور أعراض الفيروس.

وسجلت أرمينيا، البلد الصغير في القوقاز، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثة ملايين شخص، بشكل رسمي؛ 11,221 إصابة بالفيروس، و176 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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ارمينيا: المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفّق المرضى بكورونا
سبق

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم، أن وباء كوفيد-19 تفاقم في البلاد، وأن المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفق المرضى.

وأوضح باشينيان الذي أصيب بالفيروس وعائلته، أن الوضع الوبائي يتفاقم ولا يمكن للمنشآت الطبية استقبال جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوقت المناسب المحتاجين للعلاج، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل من منزله.

وبيّن وزير الصحة أرسين توروسيان، من جهته، وفاة 68 مصابًا بالفيروس "بسبب أمراض أخرى"، مشيرًا إلى احتمال إصابة 20 ألف شخص دون ظهور أعراض الفيروس.

وسجلت أرمينيا، البلد الصغير في القوقاز، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثة ملايين شخص، بشكل رسمي؛ 11,221 إصابة بالفيروس، و176 وفاة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:54 PM

ارمينيا: المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفّق المرضى بكورونا

الوضع الوبائي يتفاقم والمنشآت الطبية عاجزة عن استقبال جميع المصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم، أن وباء كوفيد-19 تفاقم في البلاد، وأن المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفق المرضى.

وأوضح باشينيان الذي أصيب بالفيروس وعائلته، أن الوضع الوبائي يتفاقم ولا يمكن للمنشآت الطبية استقبال جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوقت المناسب المحتاجين للعلاج، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل من منزله.

وبيّن وزير الصحة أرسين توروسيان، من جهته، وفاة 68 مصابًا بالفيروس "بسبب أمراض أخرى"، مشيرًا إلى احتمال إصابة 20 ألف شخص دون ظهور أعراض الفيروس.

وسجلت أرمينيا، البلد الصغير في القوقاز، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثة ملايين شخص، بشكل رسمي؛ 11,221 إصابة بالفيروس، و176 وفاة.

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