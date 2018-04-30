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أهالي "غامد الزناد" يتذمرون من إهمال عقبة الحمراء

7 كيلومترات متعثرة منذ سنوات

تذمر عددٌ من أهالي محافظة غامد الزناد، بتهامة الباحة؛ من إهمال وزارة النقل لعقبة الحمراء، الرابطة مركز يبس بالمحافظة؛ لاختصارها قرابة مائة كيلومتر، للربط بين الموقعين.

وقال عددٌ من الأهالي لـ "سبق": "طريق حمراء المدخل الغربي لمحافظة غامد الزناد، تربط هذه العقبة مركز يبس بمحافظة غامد الزناد، وتختصر المسافة على أهالي يبس أكثر من 100 كيلومتر، ما يسهل عليهم الوصول للمحافظة ومراجعة الدوائر الحكومية دون المرور بمحافظة المخواة، والتي تم سفلتة جزء منها قبل أكثر من عشر سنوات".

وتابعوا: "لم يتبق إلا قرابة ستة كيلومترات، ويكتمل الطريق، إلا أن وزارة النقل تقاعست عن ذلك برغم قصر المسافة، وكذلك تربط المحافظة بالقنفذة وتقرب المسافة إليها بأكثر من نصف المسافه تقريبًا، وتربط المحافظة بطريق الساحل دون عناء وفيها اختصار للمسافة، ومنفذ مهم وحيوي على محافظات ومراكز أخرى مثل سبت الجارة والقنفذة والساحل".

وأضافوا: "في وضعها الحالي كثيرًا ما يحصل بها انهيارات بعد الأمطار تشكل خطرًا على المواطنين الذين يضطرون لاستخدامها رغم أنه لايزال جزء منها ترابي وغير معبد، وحدث فيها بالفعل حادث مروري قبل حوالي عدة سنوات ذهب ضحيته أحد أبناء المحافظة، وحوادث أخرى نجى منها بأعجوبة أصحاب المركبات ومرافقوهم".

وقال الأهالي: "تحتاج هذه العقبة لصيانة ومتابعة للجزء المسفلت والحاجة ماسة لاستكمال الجزء المتبقي، نناشد المسؤولين إنهاء هذه العقبة فحتمًا لن تعجز إمكانيات الوزارة إن عملوا بجدية".

"سبق" عرضت الشكوى على مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة، المهندس مسفر المالكي، الذي قال "عقبة الحمراء، ضمن أولويات الطريق لدينا، وترتيبها رقم 4، تحت مسمى طريق قن البريدة لومة نصبة بطول 11 كم، مسفلت 4 كم منها، ومتبق 7 كم، ويعدل الفرع بعض المنحنيات وتوسعتها بجهود ذاتية من قبل معدات الفرع وعلى وشك الانتهاء من هذه الأعمال خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضحت أن طلب سفلتتها مرفوع، ضمن بيانات استكمالات الطرق ضمن ميزانية العام المالي المقبل، بإذن الله.

وقال محافظ غامد الزناد، محمد البقيصي لـ "سبق": سبق مطالبة المجلس المحلي باستكمال عقبة الحمراء، وأقرّها المجلس، وتم رفعها لإمارة المنطقة، والتي خاطبت النقل باستكمال السفلتة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "غامد الزناد" يتذمرون من إهمال عقبة الحمراء
سبق

تذمر عددٌ من أهالي محافظة غامد الزناد، بتهامة الباحة؛ من إهمال وزارة النقل لعقبة الحمراء، الرابطة مركز يبس بالمحافظة؛ لاختصارها قرابة مائة كيلومتر، للربط بين الموقعين.

وقال عددٌ من الأهالي لـ "سبق": "طريق حمراء المدخل الغربي لمحافظة غامد الزناد، تربط هذه العقبة مركز يبس بمحافظة غامد الزناد، وتختصر المسافة على أهالي يبس أكثر من 100 كيلومتر، ما يسهل عليهم الوصول للمحافظة ومراجعة الدوائر الحكومية دون المرور بمحافظة المخواة، والتي تم سفلتة جزء منها قبل أكثر من عشر سنوات".

وتابعوا: "لم يتبق إلا قرابة ستة كيلومترات، ويكتمل الطريق، إلا أن وزارة النقل تقاعست عن ذلك برغم قصر المسافة، وكذلك تربط المحافظة بالقنفذة وتقرب المسافة إليها بأكثر من نصف المسافه تقريبًا، وتربط المحافظة بطريق الساحل دون عناء وفيها اختصار للمسافة، ومنفذ مهم وحيوي على محافظات ومراكز أخرى مثل سبت الجارة والقنفذة والساحل".

وأضافوا: "في وضعها الحالي كثيرًا ما يحصل بها انهيارات بعد الأمطار تشكل خطرًا على المواطنين الذين يضطرون لاستخدامها رغم أنه لايزال جزء منها ترابي وغير معبد، وحدث فيها بالفعل حادث مروري قبل حوالي عدة سنوات ذهب ضحيته أحد أبناء المحافظة، وحوادث أخرى نجى منها بأعجوبة أصحاب المركبات ومرافقوهم".

وقال الأهالي: "تحتاج هذه العقبة لصيانة ومتابعة للجزء المسفلت والحاجة ماسة لاستكمال الجزء المتبقي، نناشد المسؤولين إنهاء هذه العقبة فحتمًا لن تعجز إمكانيات الوزارة إن عملوا بجدية".

"سبق" عرضت الشكوى على مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة، المهندس مسفر المالكي، الذي قال "عقبة الحمراء، ضمن أولويات الطريق لدينا، وترتيبها رقم 4، تحت مسمى طريق قن البريدة لومة نصبة بطول 11 كم، مسفلت 4 كم منها، ومتبق 7 كم، ويعدل الفرع بعض المنحنيات وتوسعتها بجهود ذاتية من قبل معدات الفرع وعلى وشك الانتهاء من هذه الأعمال خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضحت أن طلب سفلتتها مرفوع، ضمن بيانات استكمالات الطرق ضمن ميزانية العام المالي المقبل، بإذن الله.

وقال محافظ غامد الزناد، محمد البقيصي لـ "سبق": سبق مطالبة المجلس المحلي باستكمال عقبة الحمراء، وأقرّها المجلس، وتم رفعها لإمارة المنطقة، والتي خاطبت النقل باستكمال السفلتة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
07:41 PM

أهالي "غامد الزناد" يتذمرون من إهمال عقبة الحمراء

7 كيلومترات متعثرة منذ سنوات

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تذمر عددٌ من أهالي محافظة غامد الزناد، بتهامة الباحة؛ من إهمال وزارة النقل لعقبة الحمراء، الرابطة مركز يبس بالمحافظة؛ لاختصارها قرابة مائة كيلومتر، للربط بين الموقعين.

وقال عددٌ من الأهالي لـ "سبق": "طريق حمراء المدخل الغربي لمحافظة غامد الزناد، تربط هذه العقبة مركز يبس بمحافظة غامد الزناد، وتختصر المسافة على أهالي يبس أكثر من 100 كيلومتر، ما يسهل عليهم الوصول للمحافظة ومراجعة الدوائر الحكومية دون المرور بمحافظة المخواة، والتي تم سفلتة جزء منها قبل أكثر من عشر سنوات".

وتابعوا: "لم يتبق إلا قرابة ستة كيلومترات، ويكتمل الطريق، إلا أن وزارة النقل تقاعست عن ذلك برغم قصر المسافة، وكذلك تربط المحافظة بالقنفذة وتقرب المسافة إليها بأكثر من نصف المسافه تقريبًا، وتربط المحافظة بطريق الساحل دون عناء وفيها اختصار للمسافة، ومنفذ مهم وحيوي على محافظات ومراكز أخرى مثل سبت الجارة والقنفذة والساحل".

وأضافوا: "في وضعها الحالي كثيرًا ما يحصل بها انهيارات بعد الأمطار تشكل خطرًا على المواطنين الذين يضطرون لاستخدامها رغم أنه لايزال جزء منها ترابي وغير معبد، وحدث فيها بالفعل حادث مروري قبل حوالي عدة سنوات ذهب ضحيته أحد أبناء المحافظة، وحوادث أخرى نجى منها بأعجوبة أصحاب المركبات ومرافقوهم".

وقال الأهالي: "تحتاج هذه العقبة لصيانة ومتابعة للجزء المسفلت والحاجة ماسة لاستكمال الجزء المتبقي، نناشد المسؤولين إنهاء هذه العقبة فحتمًا لن تعجز إمكانيات الوزارة إن عملوا بجدية".

"سبق" عرضت الشكوى على مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة، المهندس مسفر المالكي، الذي قال "عقبة الحمراء، ضمن أولويات الطريق لدينا، وترتيبها رقم 4، تحت مسمى طريق قن البريدة لومة نصبة بطول 11 كم، مسفلت 4 كم منها، ومتبق 7 كم، ويعدل الفرع بعض المنحنيات وتوسعتها بجهود ذاتية من قبل معدات الفرع وعلى وشك الانتهاء من هذه الأعمال خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضحت أن طلب سفلتتها مرفوع، ضمن بيانات استكمالات الطرق ضمن ميزانية العام المالي المقبل، بإذن الله.

وقال محافظ غامد الزناد، محمد البقيصي لـ "سبق": سبق مطالبة المجلس المحلي باستكمال عقبة الحمراء، وأقرّها المجلس، وتم رفعها لإمارة المنطقة، والتي خاطبت النقل باستكمال السفلتة.

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