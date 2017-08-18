النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني مكة" تتفاعل مع "تنبيه الأمطار" داعية إلى الحيطة والحذر

حالة تستمر لـ 8 مساءً .. قالت: "تجنبوا بطون الأودية ومهابطها"

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من جهتها، المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون الأودية ومهابطها وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني مكة" تتفاعل مع "تنبيه الأمطار" داعية إلى الحيطة والحذر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من جهتها، المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون الأودية ومهابطها وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
10:28 AM

"مدني مكة" تتفاعل مع "تنبيه الأمطار" داعية إلى الحيطة والحذر

حالة تستمر لـ 8 مساءً .. قالت: "تجنبوا بطون الأودية ومهابطها"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
376

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من جهتها، المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون الأودية ومهابطها وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,951
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,863
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,819
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,964

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة