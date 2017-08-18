"مدني مكة" تتفاعل مع "تنبيه الأمطار" داعية إلى الحيطة والحذر

حالة تستمر لـ 8 مساءً .. قالت: "تجنبوا بطون الأودية ومهابطها"

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من جهتها، المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون الأودية ومهابطها وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.