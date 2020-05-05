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"شرطة مكة": القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار من أسلحة "رشاش" في إحدى القرى بمحافظة الليث

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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"شرطة مكة": القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار من أسلحة "رشاش" في إحدى القرى بمحافظة الليث
سبق

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:20 AM

"شرطة مكة": القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار من أسلحة "رشاش" في إحدى القرى بمحافظة الليث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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19,546

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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