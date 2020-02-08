النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاتحاد" يستعيد خدمات "العبود" قبل مواجهة ضمك "دورياً"

تعرّض للإصابة أمام "النصر".. بعد غياب أكثر من 20 يوماً

استعاد "الاتحاد" خدمات لاعبه عبدالرحمن العبود، بعد غياب أكثر من 20 يوماً؛ بسبب الإصابة التي لحقت به (التواء في الكاحل) إبان مشاركته أمام "النصر".

ومن المتوقع أن يزجّ المدير الفني للاتحاد "تين كات" باللاعب في الشوط الثاني أمام ضمك "دورياً" الاثنين المقبل في افتتاح الجولة 18 من الدوري.

ويعد "العبود" إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها "كات" في المباريات الأخيرة.


ويسعى الاتحاد إلى تخطي عقبة ضمك بعد الانتصار الأخير الذي حققه أمام التعاون، وبالتالي تجاوز مناطق الخطر في ذيل قائمة ترتيب الفرق ، ومن ثم الإعداد لدور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (كأس العرب).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الاتحاد" يستعيد خدمات "العبود" قبل مواجهة ضمك "دورياً"
سبق

استعاد "الاتحاد" خدمات لاعبه عبدالرحمن العبود، بعد غياب أكثر من 20 يوماً؛ بسبب الإصابة التي لحقت به (التواء في الكاحل) إبان مشاركته أمام "النصر".

ومن المتوقع أن يزجّ المدير الفني للاتحاد "تين كات" باللاعب في الشوط الثاني أمام ضمك "دورياً" الاثنين المقبل في افتتاح الجولة 18 من الدوري.

ويعد "العبود" إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها "كات" في المباريات الأخيرة.


ويسعى الاتحاد إلى تخطي عقبة ضمك بعد الانتصار الأخير الذي حققه أمام التعاون، وبالتالي تجاوز مناطق الخطر في ذيل قائمة ترتيب الفرق ، ومن ثم الإعداد لدور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (كأس العرب).

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
06:11 PM

"الاتحاد" يستعيد خدمات "العبود" قبل مواجهة ضمك "دورياً"

تعرّض للإصابة أمام "النصر".. بعد غياب أكثر من 20 يوماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
376

استعاد "الاتحاد" خدمات لاعبه عبدالرحمن العبود، بعد غياب أكثر من 20 يوماً؛ بسبب الإصابة التي لحقت به (التواء في الكاحل) إبان مشاركته أمام "النصر".

ومن المتوقع أن يزجّ المدير الفني للاتحاد "تين كات" باللاعب في الشوط الثاني أمام ضمك "دورياً" الاثنين المقبل في افتتاح الجولة 18 من الدوري.

ويعد "العبود" إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها "كات" في المباريات الأخيرة.


ويسعى الاتحاد إلى تخطي عقبة ضمك بعد الانتصار الأخير الذي حققه أمام التعاون، وبالتالي تجاوز مناطق الخطر في ذيل قائمة ترتيب الفرق ، ومن ثم الإعداد لدور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (كأس العرب).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,434
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,071
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,546

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة