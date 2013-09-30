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متابعة لافتة لبرامج "أدبي الأحساء" بمناسبة اليوم الوطني التسعين

افتراضيًا عبر تطبيق Zoom على مدى ثلاثة أيام متتالية

حظيت برامج اليوم الوطني التسعين التي قدمها نادي الأحساء الأدبي افتراضيًا عبر تطبيق (Zoom) على مدى ثلاثة أيام متتالية من ٦- ٨ صفر ١٤٤٢هـ ٢٣ - ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م بمتابعة لافتة من المثقفين والمثقفات لهذه البرامج، حيث قدم النادي ثلاث فعاليات متتالية، في حين قدم براعم ركن الأديب الصغير فعالية رابعة تمثلت في تسجيل عددٍ من الفيديوهات لتهنئة القيادة والوطن والشعب، نزلت على حسابات النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري أن النادي قدم ندوة متخصصة عن "المملكة في يومها التسعين وفن إدارة الأزمات الكبرى" بلغ عدد الذين دخلوا لمشاهدة الندوة مباشرة (٦١٤) شخصًا بينما بلغ عدد الذين دخلوا لمتابعة "الأمسية الشعرية الوطنية" (٨٣٢) شخصًا، أما أمسية "الوطن نبض وومض" فبلغ عدد حضورها (١١٢٦٥) شخصًا، ليبلغ مجموع الذين تابعوا برامج النادي مباشرة في هذه المناسبة (١٣٧٣٩) شخصًا، أما إجمالي الظهور على منصات التواصل الاجتماعي فقد بلغ (٢٥١٩٨٢)، بينما بلغ عدد المشاركات ( ١١١٩) مشاركة.

ومما يُشار إليه أن النادي قدم (١٧) فعالية منوعة افتراضيًا منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن حظيت بمتابعات كبيرة من المثقفين والمثقفات من أنحاء المملكة ومن خارجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متابعة لافتة لبرامج "أدبي الأحساء" بمناسبة اليوم الوطني التسعين
سبق

حظيت برامج اليوم الوطني التسعين التي قدمها نادي الأحساء الأدبي افتراضيًا عبر تطبيق (Zoom) على مدى ثلاثة أيام متتالية من ٦- ٨ صفر ١٤٤٢هـ ٢٣ - ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م بمتابعة لافتة من المثقفين والمثقفات لهذه البرامج، حيث قدم النادي ثلاث فعاليات متتالية، في حين قدم براعم ركن الأديب الصغير فعالية رابعة تمثلت في تسجيل عددٍ من الفيديوهات لتهنئة القيادة والوطن والشعب، نزلت على حسابات النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري أن النادي قدم ندوة متخصصة عن "المملكة في يومها التسعين وفن إدارة الأزمات الكبرى" بلغ عدد الذين دخلوا لمشاهدة الندوة مباشرة (٦١٤) شخصًا بينما بلغ عدد الذين دخلوا لمتابعة "الأمسية الشعرية الوطنية" (٨٣٢) شخصًا، أما أمسية "الوطن نبض وومض" فبلغ عدد حضورها (١١٢٦٥) شخصًا، ليبلغ مجموع الذين تابعوا برامج النادي مباشرة في هذه المناسبة (١٣٧٣٩) شخصًا، أما إجمالي الظهور على منصات التواصل الاجتماعي فقد بلغ (٢٥١٩٨٢)، بينما بلغ عدد المشاركات ( ١١١٩) مشاركة.

ومما يُشار إليه أن النادي قدم (١٧) فعالية منوعة افتراضيًا منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن حظيت بمتابعات كبيرة من المثقفين والمثقفات من أنحاء المملكة ومن خارجها.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
12:02 AM

متابعة لافتة لبرامج "أدبي الأحساء" بمناسبة اليوم الوطني التسعين

افتراضيًا عبر تطبيق Zoom على مدى ثلاثة أيام متتالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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حظيت برامج اليوم الوطني التسعين التي قدمها نادي الأحساء الأدبي افتراضيًا عبر تطبيق (Zoom) على مدى ثلاثة أيام متتالية من ٦- ٨ صفر ١٤٤٢هـ ٢٣ - ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م بمتابعة لافتة من المثقفين والمثقفات لهذه البرامج، حيث قدم النادي ثلاث فعاليات متتالية، في حين قدم براعم ركن الأديب الصغير فعالية رابعة تمثلت في تسجيل عددٍ من الفيديوهات لتهنئة القيادة والوطن والشعب، نزلت على حسابات النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري أن النادي قدم ندوة متخصصة عن "المملكة في يومها التسعين وفن إدارة الأزمات الكبرى" بلغ عدد الذين دخلوا لمشاهدة الندوة مباشرة (٦١٤) شخصًا بينما بلغ عدد الذين دخلوا لمتابعة "الأمسية الشعرية الوطنية" (٨٣٢) شخصًا، أما أمسية "الوطن نبض وومض" فبلغ عدد حضورها (١١٢٦٥) شخصًا، ليبلغ مجموع الذين تابعوا برامج النادي مباشرة في هذه المناسبة (١٣٧٣٩) شخصًا، أما إجمالي الظهور على منصات التواصل الاجتماعي فقد بلغ (٢٥١٩٨٢)، بينما بلغ عدد المشاركات ( ١١١٩) مشاركة.

ومما يُشار إليه أن النادي قدم (١٧) فعالية منوعة افتراضيًا منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن حظيت بمتابعات كبيرة من المثقفين والمثقفات من أنحاء المملكة ومن خارجها.

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